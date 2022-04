2. Bundesliga: Furiose Schalker schon fünf Punkte vor Platz vier - jetzt gegen Bremen

Was für ein Aufstiegskampf in der 2. Bundesliga. Der hatte es auch am Ostersonntag in sich.

In der 2. Bundesliga geht es an der Spitze unfassbar eng zu. Am Samstag hat der HSV aus der Verfolgerrolle mit dem 3:0 über den KSC etwas Druck aufgebaut. Für St. Pauli gab es in der Nachspielzeit beim SV Sandhausen den Schock - am Ende gab es nur ein 1:1.

Am Sonntag standen die direkten Duelle. Darmstadt traf auf den FC Schalke. Der 1. FC Nürnberg musste zu Werder Bremen. Die Chronologie des Nachmittags.

13:41 Uhr: Darmstadt belohnt sich gegen Schalke für eine tolle Anfangsphase mit dem 1:0. Nach einem schönen Angriff traf Phillip Tietz den Pfosten, den Abpraller setzte er selber zum 1:0 ins Tor. Der Lohn: Die Lilien sprangen auf Platz eins.





13:44: Schalke holte sich Platz eins zurück. Eine Flanke von Rodrigo Zalazar verlängerte Marius Bülter und Simon Terodde traf per Kopf zum Ausgleich.

13:53: Doppelwechsel in Darmstadt, beide Teams müssen tauschen, es ging richtig zur Sache. Bei Darmstadt kam Thomas Isherwood für Lasse Sobiech. Bei Schalke musste Danny Latza vom Feld, für ihn kam Victor Pálsson.

13:53: Bremen muss das 0:1 gegen Nürnberg verkraften. Nikola Dovedan verwandelte einen Foulelfmeter. Nürnberg mit 52 Punkten nun auf einen an Bremen (53) dran.

13:59: Schalke dreht das Spiel in Darmstadt komplett. Wieder Flanke Zalazar, wieder dieser unfassbare Terodde, der per Kopf zum 2:1 für die Königsblauen traf. S04 in diesem Moment fünf Zähler vor Darmstadt.

14:04: Was für ein Spiel in Darmstadt. Nach dem Doppelpack Terodde gab es auch den Doppelpack von SV-Knipser Tietz. Vier Tore in 34 Minuten, hier wurde dem Publikum richtig was geboten.

14:13: Es wird immer irrer. Schalke legt wieder nach, 3:2 für die Knappen - noch vor der Pause. Bülter erst hübsch, dann mit dem nötigen Glück, weil sein Schuss noch abgefälscht wurde. Schalke wieder auf bestem Kurs in Richtung Aufstieg.

14:43: Nach dem Wechsel ging es sofort weiter mit der hohen Intensität. Darmstadt traf zum 3:3 - doch es wurde auf Abseits entschieden. Keine Minute später pennte der SVD in der Abwehr, Bülter bedankte sich mit seinem zweiten Treffer - 2:4, alles lief für Schalke.

14:55: Jetzt war auch Werder Bremen zurück im Geschäft. Mitchell Weiser, Joker der Bremer, erzielte das 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg. Nürnberg und Darmstadt in dem Moment weit zurückgeworfen.

15:01: Schalke macht den Deckel in Darmstadt drauf. Die Gastgeber mittlerweile defensiv vogelwild, Bülter nutzte das aus und traf zum dritten Mal. Platz eins zementiert, dazu Darmstadt abgeschüttelt. Was für ein Tag für Schalke, der Abstand auf Platz vier betrug in dieser Minute schon satte fünf Zähler.

Nach dem Treffer von Bülter passierte in den beiden Topspielen nichts mehr, damit baut Schalke sein Polster auf Platz vier aus, trotzdem kann sich S04 nicht ausruhen, denn nach dem Topspiel ist vor dem nächsten Knaller. Am kommenden Samstag )13:30 Uhr) steht die Partie gegen Werder Bremen an. Das Selbstvertrauen auf S04-Seite dürfte riesig sein, das 5:2 war der fünfte Sieg in Serie.