Schalke: Bangen um Ouwejan, Büskens über Sidi Sané

Fünf Spiele stehen für den FC Schalke noch an, zunächst bei Darmstadt 98 am Sonntag. So sieht es aus vor dem Endspurt in der 2. Bundesliga.

Noch fünf Spiele, vier davon gegen Aufstiegskandidaten. Schalke steht vor den finalen Topspiel-Wochen. Am Sonntag muss S04 zum SV Darmstadt (13:30 Uhr). Es geht um Big Points im Aufstiegskampf. Doch Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder geht gelassen in die Partie. "Wir haben immer gesagt, wir gehen das mit Demut und Respekt an. Wir ändern jetzt auch nichts, nur weil wir Tabellenführer sind. Wir sind einfach hungrig darauf, gute Leistungen zu zeigen. Daher fokussieren wir uns voll auf Darmstadt." Marius Lode, Marc Rzatkowski (beide Corona-Infektion) werden in Darmstadt wohl erneut fehlen, auch bei Thomas Ouwejan wird es eng, wie Trainer Mike Büskens betonte: "Es wird eng für das Wochenende. Wir wollen nichts überstürzen, für die Zeit danach bin ich positiv gestimmt." Positiv gestimmt ist der Coach auch bei Mehmet Aydin und Andreas Vindheim, die beide ihr Pensum immer mehr steigern konnten. "Sie sind auf einem guten Weg und sind richtige Alternativen für den Kader." Anders als Dong-gyeong Lee (Fußbruch) und Marvin Pieringer (Jochbeinbruch), die weiter ausfallen. Auch Victor Palsson und Dominick Drexler sind wieder Alternativen für den Kader. Kein Thema wird Sidi Sané sein, der Bruder von Leroy Sané, der sich zuletzt im Training zeigen konnte. Büskens. "Wir wollten ihm die Gelegenheit geben, bei uns reinzuschnuppern. Es gibt keinen direkten Zusammenhang, dass er am Sonntag Teil des Kaders ist."

