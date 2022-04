Fünf Spiele vor Schluss: Schalke-Aufstieg? Diese Statistik ist ein gutes Omen

Der FC Schalke 04 hat nach 29 Spieltagen die Tabellenführung der 2. Bundesliga übernommen. In den letzten 20 Jahren bedeutete dies immer den Aufstieg.

Der FC Schalke 04 ist nach dem 3:0-Heimsieg gegen Heidenheim an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga gesprungen. Und das nach 29 Spieltagen zum ersten Mal in dieser Saison. Das ist gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die Bundesliga - zumindest mit Blick auf die letzten 20 Jahre.

Denn jeder Verein, der nach dem 29. Spieltag die Tabelle der 2. Liga angeführt hat, ist am Ende der Saison auch aufgestiegen. Und das fast immer als Zweitligameister.

In den vergangenen beiden Spielzeiten waren es der VfL Bochum und Arminia Bielefeld, die fünf Spieltag vor Schluss von ganz oben grüßen konnten. Beide Mannschaften hatten zu dem Zeitpunkt 57 Zähler auf dem Punktekonto. Schalke steht derzeit bei 53.

Am Ende stand immer der Aufstieg

Genauso viele hatte Fortuna Düsseldorf in der Saison 2017/18. Damals konnte sich der heutige Zweitligist ebenfalls bis zum Ende der Saison an der Spitze behaupten. Nur in drei Spielzeiten der letzten 20 Jahre konnte dies dem Tabellenführer nicht gelingen.

In der Saison 2005/06 ging Alemannia Aachen mit 61 Punkten in die letzten fünf Spieltage. An diesen konnte der heutige Regionalligist noch vom VfL Bochum überholt werden, stieg als Zweiter aber trotzdem ins Fußball-Oberhaus auf.

Ebenso erging es dem MSV Duisburg im Jahr zuvor und dem 1. FC Köln in der Saison 2002/2003. Die meisten Punkte nach 29 Spieltagen hatte Hannover 96 in den Jahren 2001/02. Damals standen 68 Zähler zu Buche und der Aufstieg damit weit vor Saisonende schon fest.