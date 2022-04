Schalke 04: Nordkurve begeistert mit imposanter Choreographie

Imposante Szenen: Die Nordkurve begeistert beim Heimspiel des FC Schalke 04 gegen den 1. FC Heidenheim mit einer großen Choreo.

Es waren imposante Szenen in der Nordkurve: Die Ultras Gelsenkirchen und Fans des FC Schalke 04 haben eine Choreographie für das Zweitliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim vorbereitet. Die gesamte Kurve war von einem blau-weißen Fahnenmeer eingehüllt, als die Spieler den Rasen betraten - zudem bedeckte eine "Nordkurve"-Blockfahne den Stehplatzbereich. Doch: Auch Pyrotechnik wurde gezündet.

Die Ultras GE waren zur vergangenen Heimpartie gegen Hannover 96 am 19. März in die Nordkurve zurückgekehrt. Schalke gewann mit 2:1. Zuvor hatte es aufgrund der geltenden Corona-Regeln monatelang keinen geregelten Support gegeben – wie auch in den anderen Stadien Fußballdeutschlands. Passend zum wichtigen Endspurt in dieser Zweitliga-Saison ist die Nordkurve wieder voll besetzt – und Königsblau darf im engen Aufstiegsrennen auf die wichtige Unterstützung der aktiven Fanszene bauen.

Für das Spiel gegen den 1. FC Heidenheim hat Schalke-Trainer Mike Büskens seine Startelf im Vergleich zum 2:1-Sieg bei Dynamo Dresden in der Vorwoche verändert. Für Marius Lode (Corona-Erkrankung), Thomas Ouwejan (verletzt) und Florian Flick (er saß auf der Bank) starteten Henning Matriciani, Kerim Calhanoglu und Rodrigo Zalazar. Danny Latza, der Kapitän der Knappen, begann auf der Achterposition. Etwa 60.000 Zuschauer wurden im Vorfeld für das Match gegen die Heidenheimer in der Veltins-Arena erwartet.