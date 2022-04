Was Joel Matip zu Schalke sagt - und auf welches Duell er hofft

Beim FC Liverpool ist Joel Matip längst ein Star. Seinem Ex-Klub Schalke 04 drückt er aus der Ferne weiter die Daumen.

Innenverteidiger Joel Matip vom FC Liverpool drückt seinem Ex-Klub Schalke 04 im engen Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga die Daumen. „Ich hoffe, Schalke schafft es“, sagte der 30-Jährige im Interview mit dem Kicker. Bevor er S04 und das Ruhrgebiet vor fast sechs Jahren verlassen hat, um in die englische Premier League zu wechseln, spielte er 16 Jahre in Gelsenkirchen – und zuvor auch zwei Jahre in der Jugend des VfL Bochum. Seiner Geburtsstadt.

„Bochum verfolge ich zwar eher zweitrangig“, erklärte Matip. „Allerdings habe ich beim Sieg gegen Bayern aufgemerkt.“ Der Liverpool-Star hofft, dass es in der kommenden Saison wieder zum Revierderby zwischen seinen beiden Ex-Klubs Schalke und Bochum kommen wird: „Das würde ich mir gern wieder in der 1. Liga anschauen.“

Liverpool: Ex-Schalker Joel Matip zuletzt ausgezeichnet

Während die Schalker in Liga Zwei um den Wiederaufstieg kämpfen, hofft Matip beim FC Liverpool auf weitere Titel. Den Ligapokal konnten die Reds von Trainer Jürgen Klopp bereits gewinnen – drei weitere Trophäen scheinen möglich. Denn in der Premier League liegt Liverpool als Tabellenzweiter nur einen Punkt hinter Manchester City. Auch in der Champions League (Viertelfinale gegen Benfica) und im FA Cup (Halbfinale) sind die Engländer noch dabei. „Selbst einen weiteren Titel zu holen, ist brutal schwer. Aber wir gehen auf alle vier Titel. Die Chance ist da, jeden Wettbewerb zu gewinnen“, gibt sich Matip kämpferisch.

Dass Liverpool in der laufenden Saison noch die Chance auf Titel hat, liegt auch an den starken Leistungen von Matip. Trotz großer Konkurrenz in der Innenverteidigung (Ibrahima Konaté, Joe Gomez) ist der 30 Jahre alte Ex-Schalker neben Virgil van Dijk im Abwehrzentrum gesetzt. Im Februar wurde Matip sogar zum besten Spieler der Premier League gewählt. „Ich strebe zwar nicht nach solchen individuellen Auszeichnungen“, sagte Matip bescheiden. „Aber ich freue mich natürlich sehr darüber.“

An der Anfield Road ist Matip, der 2019 mit Liverpool die Champions League gewinnen konnte und 2020 Englischer Meister wurde, inzwischen sogar einer der Fanlieblinge. „Diese Wertschätzung macht mich sehr glücklich“, sagte er. „Es ist eine Bestätigung für mich, auf diesem Weg weiterzugehen.“