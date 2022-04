Schalke: Büskens bedankt sich bei S04-Fans für Support

Der FC Schalke 04 hat am Freitagabend 2:1 in Dresden gewonnen. S04-Trainer Mike Büskens bedankte sich in der Nacht bei den mitgereisten S04-Fans

Der FC Schalke 04 hat am Freitagabend nach einem leidenschaftlichen Spiel mit 2:1 (1:0) bei Dynamo Dresden gewonnen. Damit können die Königsblauen nun am Wochenende in Ruhe schauen, wie die Konkurrenz um den Aufstieg auf die Schalker Vorlage reagiert. Vorübergehend ist der S04 aber auf jeden Fall an Darmstadt 98 vorbeigezogen und hat vorerst den dritten Tabellenplatz, der zur Relegation gegen den Tabellensechszehnten der Bundesliga berechtigen würde, erklommen.

Einen großen Anteil an dem Erfolg hatten auch die Fans der Königsblauen. Erstmals nach zwei Jahren war das Rudolph-Harbig-Stadion mit 30.000 Zuschauern wieder ausverkauft. Die Anhänger der abstiegsgefährdeten Sachsen machten zündeten vor dem Spiel Bengalos und machten einen Höllenlärm. Aber die 3.000 mitgereisten Schalke-Fans hielten dagegen und unterstützen ihren Klub ebenso leidenschaftlich.

Das hat auch Schalkes Trainer Mike Büskens registriert. Noch in der Nacht bedankte er sich deshalb bei den Anhängern der Knappen für ihren Support. „Die Stimmung im @rudolfharbigstadion war fantastisch. Einen herzlichen Dank an 3000-fachen königsblauen Support“, schrieb der Interimstrainer. Dazu sendete er jeweils ein blaues und ein weißes Herz. „Ihr habt in diesem emotionalen Spiel an unserer Seite gestanden und gemeinsam mit den Jungs drei Punkte gefeiert.“

Auch sein Team, das ebenfalls alles aus sich herausgeholt und viel investiert hatte, lobte: „Die Jungs haben leidenschaftlich um die Punkte gekämpft, im Spiel mit dem Ball hätten wir in der ersten Hälfte etwas mehr Ruhe mit dem Ball gebraucht. In der zweiten Halbzeit gelang uns das besser, aber nach dem Anschlusstreffer wurde es wieder ein offenes und hektisches Spiel. Dresden setzte alles auf eine Karte, doch wir konnten drei wichtige Punkte einfahren.“

Nun könne man als Schalker erstmal das Wochenende genießen, bevor dann der Fokus auf das kommende Heimspiel gegen den FC Heidenheim gelegt wird: „Diese Liga ist so eng und nächste Woche wartet mit Heidenheim ein weiterer Brocken auf uns. Euch ein schönes Wochenende.“