Schalke: Dresden-Spiel kommt für Rechtsverteidiger-Duo wohl zu früh

Schalke 04 bereitet sich auf das Zweitligaspiel bei Dynamo Dresden vor. Andreas Vindheim steht auf dem Trainingsplatz, Thomas Ouwejan ist fit.

Am kommenden Freitag geht es für den FC Schalke 04 im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga weiter. Die Königsblauen sind beim Abstiegskandidaten Dynamo Dresden (18:30 Uhr, Sky) zu Gast und hoffen auf den dritten Sieg im dritten Spiel nach dem Trainerwechsel von Dimitrios Grammozis zu Mike Büskens.

Ein Einsatz in Dresden kommt für Andreas Vindheim (26) noch zu früh. Der norwegische Winter-Zugang verletzte sich bei seinem zweiten S04-Einsatz am 8. Februar gegen Jahn Regensburg und fehlt seitdem aufgrund einer Wadenverletzung. In der Hoffnung auf ein schnelleres Comeback setzte der Rechtsverteidiger auf eine Spezial-Behandlung in seiner Heimat. Am Dienstag gehörte Vindheim immerhin zur Schalker Trainingsgruppe und absolvierte ein individuelles Laufprogramm. „Bei Andreas müssen wir von Tag zu Tag schauen. Er war lange raus. Er muss schauen, dass er sein Trainingspensum wieder steigern kann", hatte Schalke-Trainer Mike Büskens nach dem jüngsten Testspiel gegen den FC Utrecht gesagt.

Ähnlich sieht es bei Mehmet Aydin (20) aus, dem zweiten verletzten Rechtsverteidiger im Schalke-Kader. Das Eigengewächs kam im Jahr 2022 aufgrund einer Oberschenkelverletzung noch gar nicht zum Einsatz. Wie Vindheim trainierte Aydin am Dienstag individuell.

Ein dosiertes Pensum hat auch Innenverteidiger Malick Thiaw (20) absolviert. Der angeschlagene Leistungsträger trainierte nicht voll mit der Mannschaft mit und machte Passübungen. Sein Einsatz am Freitag in Dresden dürfte noch fraglich sein.

Schalke: Ouwejan und Sané wieder Optionen gegen Dresden

Gut sieht es hingegen für Innenverteidiger Salif Sané (31) und Thomas Ouwejan (25) aus. Beide trainierten ohne Einschränkungen mit der Mannschaft mit. Linksverteidiger Ouwejan, der die letzten drei Meisterschaftsspiele der Schalker aufgrund muskulärer Probleme verpasste, konnte schon am vergangenen Donnerstag im Testspiel gegen den FC Utrecht (1:0) wertvolle Spielpraxis sammeln. Gegen Utrecht wurde der Leistungsträger eingewechselt. Eine Viertelstunde vor Schluss kam er ins Spiel. Auch wieder beim Training dabei war Ko Itakura. Der Japaner war nach der geglückten WM-Qualifikation vorzeitig von der Nationalmannschaft abgereist. Am Dienstag absolvierte er ein Lauftraining.

Auf Stürmer Marvin Pieringer muss Schalke 04 noch verzichten. Der 22-jährige Leihspieler vom FC Freiburg erlitt gegen Utrecht einen Jochbeinbruch.