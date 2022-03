S04: Schalke bindet seinen Zehner langfristig

Schalke 04 hat seine Nummer zehn fest verpflichtet, das gab der Klub am Freitag bekannt.

In den letzten beiden Partien beim FC Ingolstadt und gegen Hannover 96 führte Rodrigo Zalazar den FC Schalke zum Sieg. Nun wurde er fest verpflichtet. Die Nummer zehn der Königsblauen, bislang von Eintracht Frankfurt ausgeliehen, unterschrieb einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2026.

„Rodrigo hat sich von der ersten Minute an mit Schalke vollumfänglich identifiziert. Er ist ein Spieler, der eine unheimliche Qualität besitzt, intensiven und emotionalen Fußball zu spielen. Dazu hat er ein feines Gespür, ein Spiel zu lenken und zu entscheiden. Daher sind wir sehr froh, dass wir gemeinsam mit ihm die nächsten Schritte gehen werden“, betont Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder.

Der Spieler erklärte nach seiner Unterschrift: „Jeder weiß, wie gerne ich für Schalke 04 auf dem Feld stehe. Ich bin daher sehr glücklich, dass ich noch länger bei diesem großen Verein bleiben werde. Ich freue mich auf die kommenden Spiele, in denen ich wieder gemeinsam mit dem Team alles geben will. Unser Ziel ist klar: Wir wollen so schnell wie möglich in die Bundesliga aufsteigen.“

Knapp eine Million Euro soll Schalke die Verpflichtung kosten. In dieser Spielzeit kam der 22-Jährige, der einen Marktwert von 2,5 Millionen Euro besitzt, bisher auf 24 Partien in der 2. Bundesliga, dabei traf er vier Mal und bereitete sechs Treffer vor.