Ex-Schalke-Trainer bereit für neuen Job: "Brenne für den Fußball"

Seit seiner Trennung vom FC Schalke 04 vor über einem Jahr ist Manuel Baum ohne Verein. Jetzt will der Coach zurück ins Geschäft.

Rund 15 Monate nach seinem Aus als Chefcoach des FC Schalke 04 peilt Manuel Baum offenbar eine Rückkehr auf die Trainerbank an. "Natürlich kann es wieder losgehen", wird der 42-Jährige von der Deutschen Presse-Agentur zitiert. "Es muss aber passen, dafür müssen die richtigen Entscheidungsträger am richtigen Platz sein. Nur Übungsleiter zu sein, würde mir nicht reichen, ich möchte strategisch zumindest Impulse setzen können."

Baums letzte Aufgabe verlief alles andere als erfolgreich. Er war einer der fünf Trainer, die auf Schalke in der Abstiegssaison 2020/21 an der Seitenlinie standen. Im September 2020 hatte Baum in Gelsenkirchen von David Wagner übernommen, nur drei Monate später musste der gebürtige Dingolfinger wieder gehen. Sein Bilanz in dieser Zeit: Zehn Bundesliga-Spiele, kein Sieg, ein Schnitt von 0,4 Punkten pro Partie.

Deutlich positiver lief es für Baum bei seinen vorigen Stationen: Über Unterhaching und den Nachwuchs des FC Augsburg empfahl er sich für den Cheftrainer-Posten beim FCA. Knapp zweieinhalb Jahre blieb er bei den Fuggerstädtern. Danach arbeitete Baum zudem als Trainer der deutschen U20- und U18-Auswahl.

Und als nächstes? "Ich brenne für den Fußball. Ich bin nicht nur auf Deutschland fixiert." Er sei "nicht der Copy-and-Paste-Trainer, auch nicht der YouTube-Trainer, der kontextlos etwas übernimmt", erklärte Baum. "Ich will einen Schritt voraus sein. Was kann ich anders machen, damit sich der Gegner an uns anpassen muss?"