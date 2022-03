Schalke: Fünf Profis mit Nationalteams unterwegs - Trio kämpft um WM-Ticket

Für drei Spieler des FC Schalke 04 stehen wichtige Partien in der WM-Qualifikation an. Welche Akteure mit ihren Nationalmannschaften verreisen.

Fünf Spieler des FC Schalke 04 sind in den kommenden Tagen mit ihren Nationalmannschaften auf Reise. Ein Trio kämpft um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar.

Ko Itakura: Ist mit der japanischen Auswahl unterwegs. Zwei Spieltage vor dem Ende der asiatischen Qualifikationsrunde steht Japan auf dem zweiten Platz. Bleibt das Team Zweiter, wäre es bei der WM dabei. Am Donnerstag (24. März) trifft Japan zunächst auf Australien, den direkten Verfolger. Bei einem Sieg wäre die Qualifikation schon perfekt. Ansonsten bleibt Itakura, der bei Schalke unangefochtener Stammspieler ist, und seinen Mitspielern gegen Vietnam (29. März) die Möglichkeit, die Quali zu sichern.

Marcin Kaminski: Itakuras Abwehrkollege Kaminski ist nach drei Jahren wieder für die polnische Elf nominiert worden. Eigentlich hätte Polen im Play-off-Halbfinale auf Russland treffen sollen. Das Spiel findet allerdings nicht statt. Die FIFA hat alle russischen Teams aufgrund des Kriegs in der Ukraine vom Wettbewerb ausgeschlossen. Polen steht somit im Finale um einen Startplatz. Am Dienstag (29. März) findet das Endspiel statt, entweder gegen Schweden oder Tschechien. Zur Vorbereitung testet Polen am Donnerstag (24. März) gegen Schottland.

Darko Churlinov: Nordmazedonien wurde in der Gruppe J Zweiter – hinter Deutschland. Nun geht es in die Play-offs. Eine schwere Aufgabe wartet auf Churlinov und Nordmazedonien: Am Donnerstag trifft die Auswahl auf Italien (24. März). Falls Nordmazedonien gewinnt, spielt es am Dienstag (29. März) gegen den Gewinner des Duells zwischen Portugal und der Türkei.

Blendi Idrizi: Der Mittelfeldspieler verreist mit der kosovarischen Auswahl. Zwei Testspiele stehen für ihn an. Am Donnerstag (24. März) heißt der Gegner Burkina-Faso, am Dienstag (29. März) Schweiz.

Kerim Calhanoglu: Ist zudem mit der deutschen U20-Nationalmannschaft unterwegs. Sie trifft am Donnerstag (24. März) auf Italien, am Dienstag (29. März) auf England.

Malick Thiaw: Thiaw ist für die deutsche U21 nominiert worden. Doch der Abwehrspieler sagte aufgrund von Knieproblemen ab.