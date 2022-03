Die neue Coronaschutzverordnung macht's möglich: Der FC Schalke 04 stellt für das Zweitliga-Spiel gegen Hannover von 2G+ auf die 3G-Regel um.

Kurzfristige Änderung der Zugangsvoraussetzungen für das Zweitliga-Spiel des FC Schalke 04 gegen Hannover 96 (Samstag, 13.30 Uhr/Sky): Für die Zuschauer, die ein Ticket erworben haben, gilt nicht mehr die 2G+-, sondern die 3G-Regel. Das heißt, dass neben einer Impfung oder einem Genesenen-Nachweis auch ein einfacher negativer Test zum Zutritt genügt - auch Ungeimpfte könnten sich das Spiel im Stadion anschauen. Außerdem entfällt die Maskenpflicht auf Sitz- und Stehplätzen. In Innenräumen - zum Beispiel im Umlauf oder an Kiosken - gilt diese aber weiterhin.

Schalke: Bereits 50.000 Tickets abgesetzt

Erstmals seit über zwei Jahren ist eine Vollauslastung der Veltins-Arena mit 62.271 Zuschauern möglich. Wie die Königsblauen am Freitagabend mitteilten, haben sie bereits über 50.000 Karten abgesetzt. "Das ist genial", sagte Interimstrainer Mike Büskens über die volle Arena. Die Schalker wiesen darauf hin, dass Tickets bis zwei Stunden vor dem Anpfiff über anfragen.schalke04.de digital bestellt werden können. Außerdem öffnet von 10.30 Uhr bis zum Anpfiff die Tageskasse West. An den Kassen West, Nord und Ost beantworten Ordner möglicherweise entstehende Fragen.

Vor der Rückkehr ins Stadion steht die einflussreiche Fangruppe Ultras Gelsenkirchen (UGE). Ähnlich wie andere Ultragruppen in Europa hatten sich "UGE" zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 für das Motto "Alle oder keiner" entschieden. Selbst bei einer Teilauslastung von zum Beispiel 25.000 Fans kehrten sie nicht zurück. Auch die 2G- oder 2G+-Regel lehnten sie ab, da sie bestimmte Teile der Bevölkerung - die Ungeimpften - ausschließt.

Ultras bisher zweimal anwesend

In der Abstiegssaison hatten die Ultras alle Spiele verpasst, in dieser Saison waren sie zweimal in der Arena anwesend - beim 3:0 über Dresden und der 2:4-Niederlage gegen Darmstadt. In diesen beiden Partien galt die 3G-Regel, bis zu 56.000 Fans waren zugelassen und die Dauerkarten freigeschaltet.

Auf sich aufmerksam machten die Ultras in den vergangenen Monaten trotzdem - zum Beispiel mit Aktionen für wohltätige Zwecke und eine Initiative zur Wiederbelebung des verbliebenen Flutlichtmasten des alten Parkstadions.