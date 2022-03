Wo Schalke sein Sommer-Trainingslager absolviert

Der FC Schalke 04 hat vermeldet, wo er sich im Trainingslager auf die kommende Spielzeit vorbereiten wird. Die Königsblauen setzen auf Kontinuität.

Noch ist unklar, ob sich der FC Schalke 04 im Sommer auf eine Saison auf der 1. oder 2. Bundesliga vorbereiten wird. Sicher ist hingegen: Die Knappen werden ihr Trainingslager vor der Spielzeit 2022/23 erneut in Österreich beziehen. Zum insgesamten sechsten Mal reist S04 in der Sommervorbereitung nach Mittersill in den Nationalpark Hohe Tauern. Schalke unterhält eine Partnerschaft mit dem dort ansässigen Tourismus-Unternehmen. Über den genauen Zeitpunkt will der Revierklub noch informieren, wenn die Liga-Zugehörigkeit in der kommenden Saison geklärt ist.





"Wir freuen uns, auch in diesem Jahr unsere Saisonvorbereitung im schönen Salzburger Land unter optimalen Bedingungen durchführen zu können", wird Schalkes Vorstandsvorsitzender Dr. Bernd Schröder in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Aus dem Club ist ausschließlich Positives über die Zusammenarbeit mit der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern zu hören und unseren Fans bieten sich dort attraktive touristische Angebote. Ich persönlich freue mich auf mein erstes Trainingslager in Mittersill und das Kennenlernen mit den Menschen vor Ort."