Schalke: Wer bei Büskens letztem Heimspiel bereits auf der Bank saß

Nach 4.683 Tagen sitzt Mike Büskens am Samstag wieder als Cheftrainer auf der Schalker Bank. Erstaunlich, wer dort damals schon neben ihm Platz genommen hat.

Wenn der FC Schalke 04 am Samstag (13.30 Uhr bei Sky) zum Heimspiel gegen Hannover 96 antritt, sitzt dort zum ersten Mal seit 4.683 Tagen wieder Mike Büskens als Cheftrainer der Königsblauen. Das letzte Mal war das am 23. Mai 2009 der Fall. Bei einem Blick auf die Schalker Bank könnte man aber meinen, er sei nie weg gewesen.

Denn obwohl zwischen den beiden Terminen beinahe 13 Jahre liegen, dürfte ein Teil der Schalker Ersatzspieler von damals auch am Samstag wieder auf solcher Platz nehmen. Denn die Einwechselspieler lauteten damals: Carlos Zambrano, Levan Kobiashvili, Vicente Sanchez sowie Ralf Fährmann und Danny LatzaHinzu kam ein gewisser Gerald Asamoah.

Letzterer ist inzwischen Teammanager bei den Knappen und als solcher immer auch auf der Schalker Bank zu finden. Und auch Fährmann dürfte nach der ordentlichen Leistung von Martin Fraisl beim FC Ingolstadt gegen Hannover 96 dort zu finden sein. Und sollte bei Kapitän Danny Latza die Corona-Erkrankung ausgestanden sein, dürfte auch er zu den Kandidaten gehören, die sich das Spiel zunächst von draußen anschauen werden. Eine verblüffende Fülle an Übereinstimmungen.

Dafür hat sich aber ansonsten einiges getan. Denn das Spiel findet nun bekanntlich in der 2. Liga statt. 2009 hatte Büskens zusammen mit Youri Mulder, der inzwischen im Aufsichtsrat des S04 sitzt, und Oliver Reck für den erfolglosen Fred Rutten für – Achtung – ebenfalls neun Spieltage übernommen.

Rutten war zu Saisonbeginn vom Twente Enschede zu den Schalkern gekommen, vergeigte aber alles, was es zu vergeigen gab. In der Qualifikation zur Champions League scheiterte Schalke an Atletico Madrid. In der Gruppenphase des UEFA-Cups war ebenfalls früh Schluss, im DFB-Pokal scheiterte man im Viertelfinale. Und als Tabellenachter verpasste der Verein die internationalen Startplätze.

Daran konnte übrigens auch Büskens nichts ändern. Das letzte Heimspiel der Saison verloren die Knappen mit 2:3 gegen die TSG Hoffenheim durch ein Tor in der 89. Minute. Die Aufstellung der Königsblauen damals: Manuel Neuer, Rafinha, Benedikt Höwedes, Mladen Krstajic, Heiko Westermann, Orlando Engelaar, Jermaine Jones, Ivan Rakitic, Halil Altintop, Kevin Kuranyi, Jefferson Farfan. Als Trainer auf der anderen Bank saß damals ein gewisser Ralf Rangnick. Auch er sollte wenig später wieder in Gelsenkirchen auftauchen. Aber das ist eine andere Geschichte.