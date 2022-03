2. Bundesliga: So hart trifft der Corona-Ausbruch Fortuna Düsseldorf

Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat am Donnerstagnachmittag das komplette Ausmaß des Corona-Ausbruchs in der ersten Mannschaft bekanntgegeben.

Das kommende Auswärtsspiel von Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn steht nun auch offiziell auf der Kippe. Das hat der Zweitligist am Donnerstagnachmittag auf seiner Homepage bekanntgegeben. Wegen einer Spielverlegung sei der Verein im Austausch mit der DFL.

Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune, Athletiktrainer Andreas Gross und Stürmer Robert Bozenik waren am Montag als erste positiv getestet worden. Am Mittwoch verkündeten die Landeshauptstädter, dass es zwölf weitere Coronafälle in den eigenen Reihen gegeben hätte. Nun folgen 14 weitere Lizenzspieler: Neben Bozenik wurden Lex-Tyger Lobinger, Leonardo Koutris, Nicolas Garvory, Marcel Sobottka, Dennis Gorka, Matthias Zimmermann, Andre Hoffmann, Christoph Klarer, Thomas Pledl, Kristoffer Peterson, Rouwen Hennings, Daniel Ginczek und Jordy de Wijs sind positiv getestet.

Das Training mit dem verbliebenen Kader wird aktuell von Jan Hoepner geleitet, da neben Thioune und Gross auch die PCR-Tests von Co-Trainer Manfred Stefes und Torwarttrainer Christoph Semmler positiv ausgefallen sind. Mit der ersten Mannschaft trainieren dadurch auch einige Talente aus den eigenen Reihen: Marcel Mansfeld, Daniel Bunk, Davor Lovren, Nikell Touglo, Phil Sieben, Tim Köther und Takashi Uchino dürfen sich derzeit zeigen.

Aus sportlicher Sicht sind die Nachrichten für Fortuna Düsseldorf durchaus ärgerlich. Nachdem die Fortuna Daniel Thioune als Cheftrainer präsentiert hatte, feierte der Zweitligist drei Siege und holte ein Unentschieden. Zudem hat sich die Elf von den gefährlichen Rängen weggearbeitet.