Schalke 04: Büskens leitet erste Einheit aus dem Home Office

Seit Montag ist Mike Büskens Interimstrainer von Schalke 04. Wegen einer Corona-Infektion absolviert er die ersten Trainingseinheiten jedoch aus dem Home Office.

Am Montagabend kam die Entscheidung: Mike Büskens wird den FC Schalke 04 bis zum Saisonende betreuen und ist damit Nachfolger des freigestellten Dimitrios Grammozis. Er soll in den verbleibenden neun Spielen so viele Punkte wie möglich holen, um doch noch das Ziel Aufstieg zu erreichen.

Der ehemalige Trainer von Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf hat jedoch erst einmal einen schwierigen Start vor sich: Die ersten Trainingseinheiten muss er aus dem Home Office gestalten. Büskens hat sich mit dem Coronavirus infiziert und verfolgt die ersten Trainings somit am Tablet, wie die Schalker auch auf ihrem Twitter-Kanal posteten.

„Was die Technik alles möglich macht. So kann ich mir das Training live anschauen“, staunt der 53-Jährige in dem 45-sekündigen Video. Darin äußert er sich auch noch einmal dazu, warum er den Job des Cheftrainers bis Saisonende noch einmal angenommen hat: „Hier geht es nicht um Mike Büskens, sondern um den Verein. Von daher sind wir alle gemeinsam aufgefordert, die verbleibenden neun Spiele so erfolgreich wie möglich anzugehen.“ Zudem richtete er einen Appell an die Fans: „Wir brauchen euch, wir können es nur gemeinsam angehen.“