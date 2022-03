Schalke: Licht und Schatten - So lief es für Büskens bisher als Cheftrainer

Mike Büskens übernimmt bis Saisonende beim FC Schalke 04. Eine Übersicht zu seinem bisherigen Abschneiden als Cheftrainer.

Mike Büskens übernimmt den FC Schalke übergangsweise bis zum Saisonende. Bereits zum dritten Mal springt die Vereinslegende als Interimslösung bei S04 ein. Zudem stand der 53-Jährige auch schon bei anderen Klubs als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie. Wir werfen einen Blick auf sein bisheriges Abschneiden.

Schalke II (1. Juli 2005 - 13. April 2008)

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere 2005 in Schalkes zweiter Mannschaft ging es für Büskens nahtlos weiter. Knapp drei Saisons trainierte er die Reserve in der Oberliga Westfalen und führte sie auf die Tabellenplätze vier, zwei und drei, zu einem Aufstieg reichte es aber nicht.

Schnitt: 96 Spiele/1,82 Punkte

Schalke (14. April 2008 - 30. Juni 2008)

Büskens verließ die Schalker U23, da er nach dem Aus von Mirko Slomka interimsweise die Bundesliga-Saison der Profis retten sollte. Das gelang ihm: In sechs Partien unter seiner Regie blieb Schalke ungeschlagen, holte fünf Siege. So landeten die Knappen auf dem damaligen Champions-League-Qualifikationsplatz drei. Nach der Saison arbeitete Büskens als Co-Trainer unter dem neuen Coach Fred Rutten.

Schnitt: 6 Spiele/2,67 Punkte

Schalke (1. April 2009 - 30. Juni 2009)

Doch noch während der laufenden Saison flog Rutten raus. Und wieder stand Büskens im letzten Saisonteil übergangsweise an der Seitenlinie. Diesmal allerdings weniger erfolgreich: Von neun Spielen gingen vier verloren, Platz acht hieß es am Ende. Trotzdem ein kleines Highlight für Büskens: der 1:0-Auswärtssieg beim FC Bayern.

Schnitt: 9 Spiele/1,44 Punkte

Greuther Fürth (27. Dezember 2009 - 20. Februar 2013)

Erstmals heuerte Büskens außerhalb von Gelsenkirchen als Coach an - und das phasenweise überaus erfolgreich. Nach Platz elf und vier führte er die Spielvereinigung in seiner dritten Saison zum ersten Bundesliga-Aufstieg der Geschichte. Ein Riesen-Erfolg für die Mittelfranken. Allerdings ging es auch prompt wieder zurück in die 2. Liga. Den Abstieg erlebte Büskens nicht mehr mit, nach 22 Spieltagen war Schluss für ihn. Bemerkenswert: Von zwei Siegen im Erstliga-Jahr holte Büskens ausgerechnet einen auf Schalke.

Schnitt: 116 Spiele/1,58 Punkte

Fortuna Düsseldorf (1. Juli 2013 - 30. November 2013)

Weiter ging es für Büskens in seiner Geburtsstadt Düsseldorf. Doch nach nicht mal einem halben Jahr musste er schon wieder gehen. Denn statt in Richtung Aufstieg geriet die Fortuna in Abstiegsgefahr. Einen Spieltag vor Hinrunden-Schluss folgte die Trennung, Düsseldorf stand damals auf dem 15. Tabellenplatz.

Schnitt: 17 Spiele/1,12 Punkte

Greuther Fürth (23. Februar 2015 - 30. Juni 2015)

Der frühere Aufstiegstrainer kehrte zurück, um die schwächelnden Fürther im letzten Saisondrittel stabilisieren. Das gelang nur bedingt: Zwar wurde der Klassenerhalt gesichert, im Endeffekt verschlechterte sich Greuther aber sogar noch um einen Platz und landete auf Rang 14. Nur zehn Punkte aus zwölf Spielen holte Büskens in seiner zweiten Amtszeit in Fürth.

Schnitt: 12 Spiele/0,83 Punkte

Rapid Wien (7. Juni 2016 - 7. November 2016)

In der Hauptstadt Österreichs wagte Büskens sein erstes Auslandsabenteuer. Allzu lang dauerte es nicht. Zwar zogen die Wiener unter Büskens in die Hauptrunde der Europa League ein. Doch in der Bundesliga stagnierten die Ergebnisse nach einem starken Start, so dass die Verantwortlichen die Geduld verloren und Büskens nach 14 Spieltagen auf Tabellenplatz fünf entließen. Seither arbeitete Büskens nicht mehr in der ersten Reihe. Das hat sich nun geändert.

Schnitt: 25 Spiele/1,64 Punkte

