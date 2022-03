2. Liga: Auch Bremen siegt - Schalke sechs Punkte hinter Rang drei

Nach dem Sieg von Werder Bremen gegen Dynamo Dresden liegt Schalke 04 in der 2. Bundesliga schon sechs Punkte hinter dem Relegationsrang zurück.

Darmstadt 98 hat gewonnen, St. Pauli auch, am Sonntag auch Werder Bremen. Was für ein Chaos-Wochenende für den FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga.

Nach dem 2:1 (2:1) des SV Werder gegen Dynamo Dresden liegt der S04 schon sechs Punkte hinter dem Relegationsplatz drei. Dabei konnte Tabellenführer Bremen auch einen ganz schnellen Rückstand verkraften. Schon in der zweiten Minute traf Dynamo, erstmals mit Guerino Capretti an der Seitenlinie. Ransford-Yeboah Königsdörffer erzielte nach einer Ecke das 1:0 für den Abstiegskandidaten.

Aber Bremen kann sich derzeit auf sein Angriffsduo verlassen. Einer trifft immer, diesmal Niclas Füllkrug, der vor der Pause mit einem Doppelpack das Spiel drehte.

Nach der Pause war es eine Partie auf Augenhöhe - allerdings ohne die großen Tormöglichkeiten. Am Ende brachte Werder das 2:1 über die Ziellinie, unter dem neuen Trainer Ole Werner scheint Bremen unschlagbar.

Fazit des Wochenendes: An der Spitze hat das Führungstrio neues Selbstvertrauen getankt, der FC Schalke muss als Verfolger nun eine Serie starten. Mit welchem Trainer, das ist bisher nicht bekannt, nachdem die Königsblauen Coach Dimitrios Grammozis nach der 3:4-Heimniederlage gegen Hansa Rostock beurlaubten.

Was ein Trainerwechsel ausmachen kann, aber nicht muss, zeigt aktuell Werder Bremen. Seit Ole Werner das Ruder übernahm kennt Bremen keine Niederlage mehr. Es gab neun Spiele, acht wurden gewonnen, nur gegen den FC Ingolstadt teilte man sich die Punkte.