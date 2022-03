Sieg auf Schalke: So feiert Timo Becker mit den Hansa-Fans

Timo Becker ist Schalke-Fan durch und durch. Im Winter wurde er zu Hansa Rostock ausgeliehen. Beim 4:3 (2:2) jubelte er auf dem Parkplatz mit den Hansa-Anhängern.

Als im April des vergangenen Jahres der Abstieg des FC Schalke 04 aus der Bundesliga nach der Niederlage bei Arminia Bielefeld feststand, konnte sich Timo Becker nicht mehr zurückhalten. Auf der Ersatzbank zusammengesackt, weinte der S04-Anhänger bitterliche Tränen.

Kein Wunder, denn der gebürtige Hertener war nicht nur ein Spieler der Königsblauen, sondern er ist auch seit seiner Kindheit Fan des FC Schalke 04. Wenn er nicht spielte, dann stand er auch schonmal mit seinen Kumpels im Nordkurve-Sweatshirt in ebensolcher.

Mit seiner Rückkehr zu seinem Herzensverein im Jahr 2019 ging für ihn ein Traum in Erfüllung. Und als er dann noch von der U23, für die er eigentlich vorgesehen war, in den Profikader aufrückte, schien für den 24-Jährigen die Sonne.





Insgesamt 30 Bundesligaspiele absolvierte er für die Knappen in der Bundesliga. Beim Neuaufbau im Unterhaus sollte er eine wichtige Rolle spielen, sein Vertrag wurde kurz vor dem Abstieg bis zum Juni 2023 verlängert. In der Hinrunde kam er jedoch kaum zum Einsatz und wurde von Dimitrios Grammozis im Dezember zurück in die Regionalliga-Mannschaft beordert, um Spielpraxis zu sammeln.

Im Januar dann erfolgte eine Leihe bis zum Saisonende zu Hansa Rostock. Dort solle er sich weiterentwickeln. Am Samstag stand er gegen seine Schalker für Hansa Rostock in der Startformation. Nach dem 4:3-Sieg der Rostocker bekam er ein Lob von seinem Trainer Jens Härtel. „Für ihn war es heute nicht ganz so einfach, weil wir immer so ein bisschen geswitcht haben zwischen Vierkette und Fünferkette, um dann eben auf die Außenbahnspieler rauszuschieben. Da ist man dann schon in vielen Eins-zu-Eins-Situationen.“

Er ist für uns ein extrem wichtiger Spieler, weil er sehr diszipliniert ist und alles mitbringt. Eine gewisse Kopfballstärke als Außenverteidiger, Tempo. Für unsere Art Fußball zu spielen, ist er schon wichtig Jens Härtel

Rostocks Trainer ist angetan von seinem Neuzugang, der die Schalker Arena aus beinahe allen Perspektiven kennt. „Aber er hat das gut gemacht. Leider hat er dann eine Verletzung gehabt, wegen der wir ihn auswechseln mussten.“ Dann fügte er an: „Er ist für uns ein extrem wichtiger Spieler, weil er sehr diszipliniert ist und alles mitbringt. Eine gewisse Kopfballstärke als Außenverteidiger, Tempo. Für unsere Art Fußball zu spielen, ist er schon wichtig. Und seine Leistung war absolut in Ordnung.“ Nicht ausgeschlossen also, dass die Rostocker ihn im Falle des Klassenerhalts auch nach dem Ende der Leihe im Sommer weiter in seinen Reihen haben möchten.

Becker und Co. feiern mit Fans den Auswärtssieg auf Schalke

Für Becker war es jedenfalls eine extrem erfolgreiche Rückkehr nach Gelsenkirchen. Er blieb nach dem Spiel aber nicht im Revier, sondern fuhr mit zurück an die Ostsee. Vorher lernte er die Arena aber nochmal von einer anderen Seite kennen. Bevor sich der Mannschaftsbus in Bewegung setzen konnte, gingen die Hansa-Spieler nochmal raus auf den Parkplatz, weil vor dem Stadion ca. 100 Rostocker Fans auf ihre Mannschaft warteten, um ihre Helden zu begrüßen. Die Spieler gingen daraufhin nochmal bis zum Zaun und rissen jubelnd die Arme in den Himmel. In vorderster Linie, die Kapuze des Hoodies tief ins Gesicht gezogen, wie man es von ihm nach Spielen kennt: Timo Becker, der diesen Tag wohl so schnell nicht vergessen wird.