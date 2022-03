Schalke: Ouwejan fehlt, drei Neue in der Startelf

Der FC Schalke 04 muss zuhause gegen Hansa Rostock, den 16. der 2. Bundesliga, ran. Auf Seiten der Gäste startet ein Schalker, die Knappen müssen auf einen Dauerbrenner verzichten.

Es sind ereignisreiche Tage, die man beim FC Schalke 04 aktuell durchlebt. Die jüngsten Nachrichten der Knappen klingen aber vor allem positiv. Bereits am Freitag verkündete der Verein, dass die Zuschauerkapazität beim Heimspiel gegen Hansa Rostock auf 75 Prozent angehoben wurde. Damit dürfen bis zu 41.055 Fans in die Veltins Arena. Auch ein neuer Trikotsponsor wurde nach der Trennung von Gazprom gefunden. Das Wohnungsunternehmen Vivawest ziert ab sofort die Brust der Knappen. Man startet die Zusammenarbeit mit einem „Friedenstrikot“.

Auch sportlich soll es für S04 an diesem Wochenende wieder bergauf gehen. Am vergangenen Spieltag kam die Elf von Dimitrios Grammozis nicht über ein 1:1 beim Karlsruher SC hinaus. Damit wurde die nächste Chance auf einen Big Point im Aufstiegsrennen vertan, denn auch die Top-Drei ließ jeweils Federn. Der Rückstand auf die Dritten aus St. Pauli beträgt drei Zähler. Werder Bremen liegt einen weiteren Punkt davor auf Rang zwei.

Das Hinspiel konnten die Schalker in Rostock mit 2:0 für sich entscheiden. Ein Terodde-Doppelpack sicherte die drei Punkte. Die abstiegsbedrohten Rostocker haben sich allerdings in der Winterpause verstärkt. Unter anderem kam Timo Becker aus Gelsenkirchen. Die Leihgabe stand bislang in allen fünf Partien als Rechtsverteidiger in der Startelf. Den Fall auf Platz 16 konnte allerdings auch er nicht verhindern.

Die Aufstellungen FC Schalke 04: Fraisl - Itakura, Kaminski, Sane - Calhanoglu, Zalazar, Flick, Churlinov, Matriciani - Bülter, Terodde Bank: Fährmann - Drexler, Idrizi, Lode, Mikhailov, Palsson, Pieringer, Ranftl, Thiaw Hansa Rostock: Kolke - Becker, Malone, Roßbach, Neidhart - Ingelsson, Behrens, Fröde, Duljevic - Verhoek, Breier Bank: Voll - Riedel, Bahn, Fröling, R. Meißner, Meier, T. Meißner, Sikan, Rizzuto

Auch gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber darf Becker wieder von Anfang an ran. Er wird dabei allerdings nicht auf Thomas Ouwejan treffen. Der Niederländer fällt aufgrund von muskulären Problemen erstmals in dieser Saison aus.

Er wird auf der linken Seite von Kerim Calhanoglu ersetzt. Ansonsten wechselt Grammozis im Vergleich zum Unentschieden in Karlsruhe zwei weitere Mal. Rodrigo Zalazar ersetzt Blendi Idrizi und Henning Matriciani startet für Yaroslav Mikhailov. Dafür dürfte Darko Chrulinov wieder in das Zentrum rücken. In der Innenverteidigung bleibt es bei dem Trio aus Ko Itakura, Salif Sane und Marcin Kaminski. In der Spitze sollen es erneut Simon Terodde und Marius Bülter richten.