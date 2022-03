Hansa Rostock: Restkarten für Schalke zu haben, zwei Ausfälle

Am Samstag (13:30 Uhr) spielt Hansa Rostock bei Schalke 04. So sieht es beim S04-Gegner vor dem Spiel aus.

Zwei Teams, zwei unterschiedliche Ambitionen. Vor dem Heimspiel am Samstag will der FC Schalke zurück in die Bundesliga, Gegner Hansa Rostock in der 2. Bundesliga bleiben. Schalke - derzeit Fünfter - liegt drei Zähler hinter Platz zwei und drei. Rostock steht derzeit auf dem ungeliebten Relegationsplatz - benötigt daher auch jeden Zähler.

Vor dem Spiel in Gelsenkirchen, für das am Freitag in Rostock noch einige Gästetickets zu erwerben waren, betont Hansa-Trainer Jens Härtel: "Wir müssen versuchen, besser in die Abschlussposition zu kommen, Lösungen gegen die Dreierkette finden. Auf der anderen Seite wollen wir Schalke von unserer Box fernhalten."

Denn in der lauert ein gewisser Simon Terodde, bester Torschütze der Zweitliga-Historie. Rostock Innenverteidiger Damian Roßbach mit Blick auf den Routinier mit Torgarantie: "Es wird schwer, Terodde aus dem Spiel zu nehmen. Im gesamten Abwehrverbund müssen wir versuchen, die ganze Offensive auszuschalten."

Das gelang dem Sechzehnten in der Fremde schon einige Mals. Auswärts liegt Rostock auf Rang neun, vier Siege gab es schon, von zwölf Auswärtspartien verlor Hansa nur vier. Pleite Nummer fünf würde bedeuten, es wird noch enger im Keller, daher hat nicht nur Schalke Druck. Härtel: "Der Druck ist bei beiden Teams hoch. Schalke muss punkten, um oben dranzubleiben. Der S04 kann offensiv eine Wucht entfachen. Wir wollen die defensive Stabilität halten. Das Verteidigen wird wichtig sein, um das Spiel lange offen zu halten."

Dabei baut der Coach auch auf die bisher gezeigten Leistungen in der Fremde, wie er verrät: "Auswärts haben wir die ein oder andere Überraschung geschafft und wissen, dass wir jeder Mannschaft Probleme bereiten können. Wir fahren mit Selbstvertrauen dorthin."

Der Trainer, der auf Nik Omladic und Simon Rhein verzichten muss, freut sich auch auf die Atmosphäre in der Arena: "Ich freue mich auf das Spiel und die Atmosphäre, ich bin zum ersten Mal in dem Stadion. Die Jungs sind heiß und haben Bock, eine ordentliche Performance abzuliefern."