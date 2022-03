Bei Schalke-Gegner: Ex-Shootingstar nur noch in der Oberliga

Der kommende Schalke-Gegner Hansa Rostock hat einen Spieler vorerst aussortiert, der noch vor zwei Saisons in der Bundesliga für Furore gesorgt hatte.

Es ist eine Karriere wie eine Achterbahnfahrt, die Streli Mamba bisher erlebt hat. Der 27-Jährige kämpfte sich von der Oberliga bis in die Bundesliga. Im November 2019 sorgte er für Aufsehen, als er für den SC Paderborn vor über 80.000 Zuschauern im Signal-Iduna-Park einen Doppelpack gegen Borussia Dortmund erzielte.

Doch mittlerweile ist Mamba wieder in der Oberliga angekommen. Bei seinem aktuellen Klub Hansa Rostock wurde er vorerst in die zweite Mannschaft geschickt. Am vergangenen Wochenende kam er erstmals in der NOFV-Oberliga Nord zum Einsatz.

Demzufolge wird der pfeilschnelle Offensivspieler nicht mit dabei sein, wenn die Rostocker am Samstag beim FC Schalke 04 gastieren.

Mamba ist dabei nach Angaben von transfermarkt.de der zweitwertvollste Profi im Kader der Norddeutschen, konnte Hansa-Trainer Jens Härtel in der Hinserie auf dem linken Flügel offenbar aber zu selten überzeugen. Nur ein Tor in 15 Spielen, dazu keine Vorlage. Im laufenden Jahr ist Mamba noch ohne Einsatz, gehörte zuletzt fünfmal nicht zum Kader.

Anders sah das noch nach der Bundesliga-Saison mit Paderborn aus. Am Ende stand zwar der Abstieg. Doch Mamba gehörte zu den Leistungsträgern beim SCP, der mit mutigen Leistungen Sympathien sammelte. Auch dank seiner fünf Saisontore und zwei Vorlagen wurde über einen Wechsel Mambas innerhalb der Bundesliga spekuliert, der 1. FC Köln galt als Kandidat. Stattdessen ging es für den gebürtigen Göppinger ein halbes Jahr später zu Kairat Almaty nach Kasachstan.

Und nur weitere sechs Monate kehrte Mamba leihweise nach Deutschland zurück - zur Hansa. Bis zum Saisonende ist er an Rostock gebunden, sein Vertrag in Kasachstan läuft noch bis Ende 2022. Wie es weitergeht, ist offen. Die kurzfristige Perspektive heißt für Mamba aber wohl: FCM Schwerin statt Schalke 04.

