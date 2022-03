Schalke: So schätzt Stürmer Simon Terodde das Aufstiegsrennen ein

Das Rennen um den Aufstieg ist in der 2. Bundesliga in vollem Gange. Schalke hinkt leicht hinterher. So schätzt Stürmer Simon Terodde die Situation ein.

Frust nach der bitteren Pleite bei Fortuna Düsseldorf. Gewinner des Spieltags nach dem 2:0 gegen den SC Paderborn. Jüngst wieder ein Rückschlag durch zwei liegengelassene Punkte beim 1:1 in Karlsruhe. Im Kontext der Tabelle gleich die letzten Wochen aus Sicht des FC Schalke 04 einer kleinen Achterbahnfahrt.

Als "extrem wichtig" bezeichnet Torjäger Simon Terodde daher das Heimspiel am Samstag gegen Hansa Rostock (13.30 Uhr, RS-Liveticker). Derzeit beträgt der Rückstand auf den zweiten und dritten Platz drei Punkte, Tabellenführer Werder Bremen liegt vier Zähler entfernt. Um den direkten Kontakt nicht vorerst abreißen zu lassen, ist ein Sieg gegen die abstiegsbedrohten Rostocker fast schon Pflicht.

Auch Terodde sieht Steigerungsbedarf: "Wir haben noch Luft nach oben und wollen ein paar Plätze klettern. Das Potenzial haben wir." Der 34-Jährige sagt in der Medienrunde am Donnerstag aber auch: "Es ist nicht entscheidend, ob wir jetzt Erster oder Zweiter sind - sondern am Ende der Saison."

Zehn Spieltage stehen noch an, die Hälfte der Partien bestreitet Schalke in der eigenen Arena. "Wir müssen zusehen, dass wir unsere Heimspiele gewinnen", betont der 16-Tore-Mann. Gelinge dies, "sind wir Ende Mai in einer Situation, wo wir womöglich vor 60.000 Zuschauern spielen. Es ist wichtig, dass wir dann noch die Chance haben, aufzusteigen."

Was Schalke bei diesem Vorhaben enorm helfen würde: Eine Siegesserie. Zwar verloren die Königsblauen nur eine der letzten acht Begegnungen. Zwei Erfolge in Folge gab es in diesem Zeitraum allerdings nur einmal. "Wenn man in den Rhythmus kommt und mal drei, vier Siege am Stück holt", weiß S04-Coach Dimitrios Grammozis, "dann macht mal viel Boden gut."

Zumal vor allem die Konkurrenz aus Bremen und Hamburg derzeit deutlich konstanter in ihren Ergebnissen ist. Werder holte gar 25 von 27 möglichen Zählern aus den letzten neun Partien.

Schalkes beste Serie liegt hingegen schon etwas zurück. Im vergangenen Herbst gewann das Grammozis-Team viermal in Folge. Startpunkt des Erfolgslauf: Das Hinspiel gegen den kommenden Gegner Hansa Rostock.

