Der abstiegsbedrohte Zweitligist Dynamo Dresden hat am Mittwoch seinen neuen Trainer vorgestellt. Er arbeitete zuletzt in der 3. Liga.

Schon am Dienstagabend hatte RevierSport berichtet, dass Guerino Capretti Trainer bei Dynamo Dresden werden soll. Am Mittwochnachmittag wurde der 40-jährige Ex-Verl-Trainer in Dresden offiziell vorgestellt. Capretti, der die Nachfolge von Alexander Schmidt übernimmt, erhält einen ligaunabhängigen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Ralf Becker, Sportgeschäftsführer der SG Dynamo Dresden, sagt: "Wir freuen uns sehr, Rino als neuen Cheftrainer bei der SGD begrüßen zu können. Er hat in Verl mit geringen zur Verfügung stehenden Mitteln über Jahre hinweg eine sehr gute Arbeit geleistet und den Verein zu einer festen Größe in der 3. Liga werden lassen. Seine offensive Spiel-Philosophie und seine Fähigkeit, gerade aus jungen Spielern das größtmögliche Potenzial freizusetzen, passen sowohl kurz- als auch langfristig zu 100 Prozent zu unseren Vorstellungen und Zielen."