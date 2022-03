Potenzieller Sponsor: Schalke bestätigt Gespräche mit Vivawest

Der FC Schalke 04 ist nach der Trennung von Gazprom auf der Suche nach einem neuen Trikotsponsor. Am Mittwoch bestätigte S04 Gespräche mit Vivawest.

Nach der angekündigten Trennung von Gazprom ist Vivawest ein heißer Kandidat als neuer Sponsor des FC Schalke 04.WAZ und Kicker hatten bereits über zum Wochenanfang über Verhandlung zwischen dem Revierklub und dem Immobilienunternehmen berichtet.

Am Mittwochvormittag bestätigten die Königsblauen in einer schriftlichen Mitteilung, "dass wir uns in Gesprächen mit Vivawest über eine mögliche Partnerschaft befinden. Weitergehend werden wir uns zu diesem Zeitpunkt nicht äußern."





Vivawest ist ein Essener Konzern mit über 120.000 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen, dessen Hauptverwaltung im Gelsenkirchener Nordsternpark unweit der Schalke-Arena steht.

Im Lichte der russischen Invasion in der Ukraine hatte Schalke am Samstag gegen den Karlsruher SC zunächst den Gazprom-Schriftzug von seinem Trikot entfernt und dann zum Beginn dieser Woche die vollständige Beendigung der Partnerschaft mit dem russischen Energiekonzern angekündigt.

