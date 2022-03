2. Bundesliga: Schalke verleiht Boujellab ins Ausland

Nassim Boujellab hat einen neuen Leihverein gefunden. Er geht bis Jahresende nach Finnland. Zuletzt war der gebürtige Hagener beim FC Ingolstadt.

Nassim Boujellab wird bis Jahresende an den finnischen Erstligisten HJK Helsinki verliehen. Das gab der Zweitligist am frühen Dienstagabend bekannt. Aufgrund der besonderen Vertragssituation wird er bis Saisonende vom FC Ingolstadt in die finnische Hauptstadt verliehen, danach wird der FC Schalke 04 den Mittelfeldspieler von Sommer bis Jahresende weiter verliehen, um Spielpraxis zu sammeln.

„Nassim ist ein junger Spieler, der für seine weitere Entwicklung Spielpraxis benötigt. Diese Möglichkeit wird ihm in Helsinki geboten. Nassim und wir sind zudem davon überzeugt, dass ihm der Schritt ins Ausland auch bei seiner nötigen persönlichen Weiterentwicklung guttun wird“, erklärt Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder den Schritt in der Pressemitteilung. „Für seine Zeit in Helsinki wünschen wir ihm alles Gute.“

Die Ingolstädter hatten sich Ende Januar vom 22-Jährigen getrennt. Er habe „wiederholt gegen klub- und mannschaftsinterne Regeln und Vorgaben“ verstoßen, begründete der Zweitliga-Abstiegskandidat die Entscheidung. Der gebürtige Hagener wechselte bereits 2015 zum FC Schalke 04 und durchlief bis 2019 alle Mannschaften der Knappenschmiede. Insgesamt kommt Nassim Boujellab bislang auf 30 Bundesligaeinsätze für den FC Schalke 04 sowie acht Spiele in der Zweiten Liga für den FC Ingolstadt. Für die marokkanische Nationalmannschaft absolvierte Boujellab bisher drei Spiele. Sein Vertrag auf Schalke läuft noch bis zum 30. Juni 2023.