S04: Schalke-Sondertrikot im Verkauf - Online-Shop überlastet

In Karlsruhe ist Schalke ohne den Gazprom-Sponsorendruck aufgelaufen. Dieses Sondertrikot kann ab sofort online bestellt werden.

Aufgrund der Eskalation im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat Schalke 04 am Samstag in Karlsruhe darauf verzichtet, auf seinen Trikots für das russische Energieunternehmen Gazprom zu werben. Der Schalker Hauptsponsor ist mehrheitlich in Besitz des russischen Staates.

Stattdessen sind die Gelsenkirchener beim 1:1 im Wildpark mit einer Spezialversion des roten Ausweichtrikots aufgelaufen auf dem lediglich „Schalke 04“ auf der Brust geschrieben stand. Das Gazprom-Logo wurde dafür überdeckt – eine Aktion, die bei den S04-Fans gut angekommen ist.

Schalke-Sondertrikot mit Kennzeichnung der Spielpaarung

Aufgrund der hohen Nachfrage nach dem Trikot ohne Werbung für das russische Unternehmen, bietet Schalke das rote Trikot ab diesem Montag „in begrenzter Stückzahl“ zum Kauf an. Wie viele Trikots genau in den Verkauf gehen, gaben die Gelsenkirchener nicht bekannt.

Neben dem Sonderaufdruck „Schalke 04“ wird es mit einer speziellen Kennzeichnung der Spielpaarung ausgeliefert. Das Trikot kostet 69,95 Euro und wird ausschließlich im Online-Shop angeboten.

Und wie erwartet war der der Andrang auf der Trikot am Montagmorgen groß. Schon um kurz nach 09.00 Uhr war die Website des S04-Shops überlastet. Für viele Fans war sie zeitweise nicht erreichbar.