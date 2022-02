HSV - Bremen: VAR-Wahnsinn beim Nordderby

Was war das für ein Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen. Beim 3:2 (1:0) für Werder griff der VAR vier Mal ein.

Es ist so eng im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga. Neben dem FC Schalke 04 wollen auch der Hamburger SV und Werder Bremen in die Bundesliga aufsteigen. Im Nordderby zwischen dem HSV und Werder hatten beide Traditionsvereins die Chance, ein Ausrufezeichen zu setzen. Im Mittelpunkt standen beim 3:2 (1:0) für Werder aber der VAR.

Denn der griff in dieser irren Partie drei Mal ein.

Die Übersicht:

8. Minute: Nach einer Bremer Ecke trifft Franklin Bittencourt zum 1:0 für Bremen - aus Abseitsposition. Doch bei der Flanke zuvor von Ömer Torprak kam Jonas Meffert vom HSV mit der Hand an den Ball. Schiedsrichter Daniel Siebert wurde in die Review-Area gerufen - und entschied auf Elfmeter. Marvin Ducksch verwandelte - bei SKY betonte Ex-Profi Torsten Mattuschka in der Pause: "Für mich ganz klar kein Elfmeter."

46. Minute: Der HSV glich durch Meffert aus - wieder schaltete sich der VAR ein, Abseits wurde überprüft. Nach einer gefühlt ewigen Überprüfung zählte das 1:1.

50. Minute: Wieder eine Szene wie in Minute acht. Bremens Mitchell Weiser schoss, der Ball ging an den Arm von Bakary Jatta. Wieder meldete sich der VAR, wieder schaute sich Siebert die Szene an. Und erneut entschied er auf Strafstoß. Diesmal schnappte sich Niclas Füllkrug den Ball - und traf zum 2:1 für die Gäste.

Es war die passende Einstimmung auf ein wildes Finale. Nach dem 3:1 durch Ducksch dachten alle, die Partie ist gelaufen. Doch der HSV kam durch das 2:3 von Robert Glatzel zehn Minuten vor dem Ende auf 2:3 heran.

Einen Akt hatte die Partie noch. Manuel Wintzheimer traf in der 95. Minute zum 3:3, doch Sonny Kittel stand bei der Vorlage hauchdünn im Abseits. Was ein Drama - kurz danach war Schluss.

Werder Bremen damit an der Spitze der 2. Bundesliga, der HSV auf Rang vier, punktgleich mit Schalke, aufgrund des besseren Torverhältnisses aber vor den Königsblauen.