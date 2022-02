Schalke: Simon Terodde fordert Heimsieg gegen Hansa Rostock

War der FC Schalke 04 am vergangenen Wochenende noch der große Gewinner in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga ist dies an diesem Wochenende anders.

Der FC St. Pauli und der 1. FC Nürnberg haben gewonnen, Darmstadt ebenfalls, Hamburg spielt gegen Bremen am Sonntag im Nordderby, Schalke kam beim Karlsruher SC nicht über ein 1:1-Remis hinaus und ist ein kleiner Verlierer des 24. Spieltags. aber klar ist auch: Es bleibt eng, in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga!

Dass der Punkt beim KSC ein bisschen zu wenig im Aufstiegskampf ist, war auch den Schalke-Profis nach Spielschluss klar.

Wir nehmen einen Zähler bei heimstarken Karlsruhern mit – jetzt müssen wir zu Hause gegen Rostock die Punkte holen. Simon Terodde

Torjäger Simon Terodde, der Schalke in Führung brachte, sagte: "Wir gehen mit 1:0 in Führung, kassieren dann leider kurz vor der Pause das 1:1. In der zweiten Halbzeit ging es rauf und runter, ein offener Schlagabtausch. Karlsruhe hatte insbesondere nach Standardsituationen Chancen, aber auch wir. Darko Churlinov und am Ende Marvin Pieringer konnten den Lucky Punch setzen, das wäre für uns sehr wichtig gewesen. Wir nehmen einen Zähler bei heimstarken Karlsruhern mit – jetzt müssen wir zu Hause gegen Rostock die Punkte holen."

Youngster Florian Flick hatte auch mit drei Punkten in Baden-Württemberg geliebäugelt. Flick sagte: "Natürlich wollten wir die drei Zähler. Wenn man das Spiel betrachtet, mit der Anzahl der Torchancen auf beiden Seiten, dann geht der Punkt für beide Teams in Ordnung. In der ersten Halbzeit hat uns ein wenig die Durchschlagskraft nach vorne gefehlt. Am Ende sind wir in ein paar Konter gelaufen, bei denen der KSC gefährlich wurde."