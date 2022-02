Die Ultras Gelsenkirchen wollen den letzten Flutlichtmast des Parkstadions erhalten. Dafür haben sie einen Schal konzipiert und verkauft. Vorerst melden sie: Ausverkauft!

Vorläufig musste der Verkauf gestoppt werden. Der Grund dafür ist sehr erfreulich. Denn der Parkstadion-Schal ist vorläufig ausverkauft. Das Interesse der Schalke-Fans an der Aktion der Ultras Gelsenkirchen ist riesengroß. „Wir sind mehr als überwältigt von der Unterstützung und dem Feedback rund um den Start unseres Flutlicht-Projektes“, schrieben die Ultras-Gelsenkirchen nun in einer Stellungnahme.

Die ersten Schals gingen bereits am vergangenen Freitag vor dem Heimspiel des FC Schalke 04 gegen den SC Paderborn über die imaginäre Theke. Am Dienstag dann öffnete der ehemalige Tabakwaren-Laden von Ernst Kuzorra erstmals für zwei Stunden die Tore zum Erwerb des Schals. Es bildeten sich lange Schlangen rund um das Geschäft. „Der Andrang am Tabakladen beim ersten offiziellen Verkaufstag des Parkstadionschals war riesig, so dass die erste Lieferung von 2.000 Schals schon nach kurzer Zeit ausverkauft war“, berichteten die Ultras.

Deshalb blieb der Tabakladen am Freitag auch geschlossen. „Wir hoffen, dass die nächste Rutsche Schals zum Beginn der kommenden Woche eintrifft und nach und nach alle Schalker die Möglichkeit haben einen Schal zu erwerben. Wir werden euch zeitnah über die bekannten Kanäle über den aktuellen Stand informieren“, so die „UGE“.

Sie schreiben weiter: „Die große Nachfrage hat uns einmal mehr vor Augen geführt welches enorme Potential in unserer Fanszene steckt und wir freuen uns auf die kommenden Wochen bis zum Abschluss des Projektes.“

Die S04-Fans wollen den letzten verbliebenen Flutlichtmast des ehemaligen Parkstadions, der weither bei der Anreise nach Gelsenkirchen von der A2 sichtbar ist, retten. Für viele Schalke-Fans hat dieser weiterhin eine enorme emotionale Bedeutung.

Um die Finanzierung der aufwändigen Restaurierung zu ermöglichen, ist der eigens konzipierte Fanschal im Oldschool-Design mit der Aufschrift "Parkstadion" für 15 Euro mittwochs und freitags von 17.30 und 19.00 Uhr in besagtem Ladenlokal an der Kurt-Schumacher-Straße zu erwerben. Auch bei dem Heimspielen des S04 soll er künftig durch die Ultras verkauft werden. Sofern denn der Nachschub rechtzeitig ankommt. Ziel ist es, den Mast als Landmarke wieder zum Leuchten zu bringen.