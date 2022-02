Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat auf die zunehmende Anzahl an Becherwürfen von den Tribünen der VELITNS-Arena reagiert.

Ob aus Freude oder Frust: bei den vergangenen Heimspielen des FC Schalke 04 kam es immer wieder zu vereinzelten Becherwürfen von den Tribünen.

„Leidtragende sind fast immer Ordnungskräfte, Fotografen und Mitarbeiter des S04, die allesamt ihrer Arbeit am Spieltag im Innenraum der Arena nachgehen und dieses nicht tolerierbare Verhalten in keinerlei Hinsicht verdient haben“, erklärten die Königsblauen am Freitag in einer Stellungnahme und ergänzten „Egal ob frisches Veltins oder eine kalte Coca-Cola: Getränke sollen das Stadionerlebnis versüßen und nicht als Wurfwerkzeug missbraucht werden.“

Der Verein kündigte zudem an, Vergehen dieser Art ab sofort genauer zu beobachten und unmittelbar zu ahnden: „Zuschauer, die ihre Getränkebecher als Wurfgeschoss missbrauchen, werden unverzüglich des Stadions verwiesen.“

Schalke 04 teilte im Zuge der Stellungnahme abschließend die Worte von Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann, der beim vergangenen Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg wie folgt reagierte:„Trinktet lieber!“





Schalke trifft am Freitag auf Paderborn

Am Freitag, 18.30 Uhr, empfangen die Königsblauen den SC Paderborn.

Trainer Dimitrios Grammozis forderte im Vorfeld eine Reaktion auf die Pleite gegen Düsseldorf. "Es war klar, dass mir die Art und Weise nicht gefallen hat. Wir waren viel zu weit weg von dem, was wir uns vorstellen. Das haben wir aufgearbeitet. Ich hatte vorher keinen Schlendrian bemerkt, unter der Woche haben die Jungs so trainiert, als hätten sie richtig Bock auf das Spiel. Leider war es aber ein kollektiver Ausfall. Ich gehe davon aus, dass wir nun ein anderes Gesicht zeigen."