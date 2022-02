Schalke: So blickt Schröder nach der Fortuna-Pleite aufs nächste Heimspiel

Nach der Pleite gegen Fortuna Düsseldorf empfängt der FC Schalke 04 den SC Paderborn. S04-Sportdirektor Rouven Schröder schaut zurück - und voraus.

Nach dem Rückschlag im Aufstiegsrennen gegen Fortuna Düsseldorf richtet der FC Schalke 04 den Blick wieder nach vorn: Auf das Heimspiel gegen den SC Paderborn am Freitagabend (18.30 Uhr, RS-Liveticker).

Und das trotz der durch die jüngste Pleite aufgekommene schlechte Stimmung um Klub-Umfeld "voller Vorfreude", wie Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder in einer Medienrunde am Dienstag betonte.

"Nach dem Spiel waren wir alle ein bisschen geschockt. Es war super ärgerlich", sagte er über das 1:2, bei dem die Knappen eine der schwächsten Saisonleistungen zeigten. "Ich breche den Stab aber nicht über die Mannschaft. Das sind gute Jungs. Wir unterstützen sie, in die richtige Richtung zu gehen."

Denn Selbstkritik sei zwar wichtig und die Niederlage auch schonungslos im Dialog mit Trainer und Mannschaft aufgearbeitet worden, erklärte Schröder. "Es ist aber auch wichtig, wieder eine gewisse Lockerheit zu entwickeln. Die brauchen wir am Freitag." Denn Schröder weiß: "Wir treffen auf einen sehr guten Gegner, der auswärts noch kein Spiel verloren hat."

Da die Konkurrenz an der Tabellenspitze am vergangenen Wochenende größtenteils punktete, sind die Königsblauen gegen Paderborn quasi zum Siegen gezwungen, wollen sie den Anschluss an die Aufstiegsränge nicht vorerst verlieren.

"Es hat noch nie wirklich geholfen, auf andere zu schauen", sagte Schröder. Und zur heiklen Ausgangslage vor dem nächsten Heimspiel: "Dem Druck stand zu halten - genau das ist ja die Challenge."

Weitere News zum FC Schalke 04 gibt es hier.