Adana Demirspor hat sich in der laufenden Saison vom Aufsteiger zu einem der Spitzenteams der Süper Lig gemausert. Im Kader tauchen einige bekannte Namen auf.

Can Bozdogan, Levent Mercan, bis zuletzt Ahmet Kutucu: Die Liste ehemaliger Spieler des FC Schalke 04, die mittlerweile in der türkischen SüperLig spielen, ließe sich noch weiter fortführen. Etwa durch Benjamin Stambouli und Younes Belhanda. Beide stehen in der südtürkischen Stadt Adana unter Vertrag, bei dem lokalen Erstligisten Adana Demirspor.

Der ist nach einem Foto-Finish in der zweiten türkischen Liga, bei dem die ersten drei Teams am Ende bei 70 Punkten standen, erstmals seit dem Jahr 1995 wieder in der SüperLig dabei. Dort lief der Start zunächst schlecht. Meistertrainer Samet Aybaba musste nach drei Punkten aus zwei Spielen gehen, angebliche Streitereien mit dem exzentrischen Stürmer Mario Balotelli seien dagegen kein Grund gewesen.

Unter Vincenzo Montella begann im September 2021 schließlich ein Höhenflug, der bis in die Gegenwart andauert. Adana ist aktuell mit 40 Punkten Tabellendritter und konnte zuletzt den Abstiegskandidaten Rize mit 3:1 besiegen. Am Montag, 14. Februar, 18 Uhr, geht es gegen den Vorjahresmeister Besiktas Istanbul.

Als Tabellendritter befindet sich Adana auf Europa-League-Kurs. Die Champions-League-Qualifikation liegt aktuell außer Reichweite, hat der Zweite Konyaspor doch acht Punkte mehr und ein Spiel weniger auf dem Konto. Noch einmal neun Punkte davor befindet sich Trabzonspor auf Meisterschaftskurs.

Stambouli ist gesetzt, Belhanda mit Verletzungspech

Am Höhenflug des Aufsteigers aus dem Süden der Türkei haben Stambouli und Belhanda derweil jeweils ihren Anteil. Stambouli war im Sommer direkt vom FC Schalke 04 gekommen. Die Knappen hatten nach dem Abstieg in die 2. Liga bekanntlich einen großen Umbruch vollzogen.

Aus dem defensiven Mittelfeld des Aufsteigers ist Stambouli seitdem nicht wegzudenken. Von 24 Spielen verpasste er nur eines gelbgesperrt, erzielte ein Tor und lieferte drei Vorlagen. Obendrein spielte er in der Regel meist durch.

Belhanda war im Sommer aus der Vereinslosigkeit gekommen und litt unter Verletzungspech. Zehn Spiele hat er bisher verpasst. Nachdem er Mitte Dezember zurückgekehrt war, fiel er beim 3:1 gegen Rize nun wieder aus. In 13 Spielen gelangen ihm bisher ein Tor und ein Assist.

Mit Sinan Kurt steht zudem noch ein ehemaliger Schalker Jugendspieler bei Adana unter Vertrag. Der gebürtige Moerser kommt regelmäßig im zentralen Mittelfeld zum Einsatz. In 20 Spielen gelang ihm bisher ein Assist.