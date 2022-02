Robin Gosens liebäugelt mit Karriereende auf Schalke

DFB-Nationalspieler Robin Gosens hat erst im Winter den Verein gewechselt. Jetzt hat er erneut über eine mögliche Zukunft beim FC Schalke 04 gesprochen.

Dass Robin Gosens mit dem FC Schalke 04 sympathisiert, dürfte mittlerweile vielen Fußballfans bekannt sein. In der Vergangenheit outete sich der deutsche Nationalspieler schon mehrfach als Fan des Revierklubs.

Jetzt hat der 27 Jahre alte gebürtige Emmericher seinen Faible für die Königsblauen noch einmal bekräftigt. S04 werde "immer der Verein bleiben, gegenüber dem ich am meisten Sympathie in Deutschland habe", sagte Gosens in einem Sky-Interview. "Vielleicht haben sie sich in vier Jahren gefangen und spielen wieder eine Rolle in der Bundesliga, was ich mir von ganzem Herzen wünschen würde."

Doch noch mehr: Er kann sich offenbar sogar vorstellen, seine Laufbahn im S04-Trikot ausklingen zu lassen: "Vielleicht ist es dann ja tatsächlich der perfekte Moment, um meine Karriere dort zu beenden. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Schauen wir mal, was bis dahin noch passieren wird."

Gosens wäre 2019 fast zu Schalke gewechselt

Deutlich konkreter war ein Transfer von Gosens zu Schalke im Sommer 2019. Damals war sich der Flügelspieler laut eigener Aussage schon mit den Verantwortlichen einig. Doch der Wechsel scheiterte an den Ablöseforderungen seines damaligen Klubs Atalanta Bergamo.

Gosens, der seit 2017 in Italien spielt, hat erst kürzlich den Verein gewechselt. Innerhalb der Serie A zog es ihn in diesem Winter von Atalanta zum amtierenden Meister und Tabellenführer Inter Mailand. Sein Debüt blieb dem gebürtigen Emmericher bislang verwehrt. Er laboriert seit Oktober an einer Oberschenkelverletzung.

