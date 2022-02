Ex-U23-Spieler über Schalke: "Würde niemals nein sagen"

Ein früherer U23-Spieler des FC Schalke 04 ist mittlerweile ein etablierter Profi in den USA. In einem Interview schwärmt er von S04.

Anfang des Jahres sorgte Kai Wagner mit einer Instagram-Story für Wirbel. Sie verriet, dass sich der 24-Jährige auf dem Vereinsgelände des FC Schalke 04 aufhielt.

Im Fanlager wurde prompt über einen Wechsel des Linksverteidigers, der in der Saison 2016/17 für die U23 von S04 spielte und mittlerweile als gestandener Profi beim MLS-KLub Philadelphia Union unter Vertrag steht, diskutiert. Ein Transfer stand dabei nie zur Debatte.

Ex-Schalker ist Stammspieler in den USA

"Ich habe nur meinen alten Physio besucht und wollte mir das Trainingsgelände mal wieder anschauen", erklärte Wagner kürzlich gegenüber dem Portal 90min. "Schalke habe ich immer im Herzen und verfolge es auch sehr. Es war mal wieder schön zurück zu sein", fügte er hinzu - und äußerte sich alles andere als ablehnend zu einer möglichen Rückkehr in der Zukunft: "Ich würde niemals nein sagen."

Dabei dürften sich Wagner, der bei 90min von einer Rückkehr nach Europa in der "nahen Zukunft" sprach, mittlerweile auch andere attraktive Optionen bieten. Sein Marktwert wird von transfermarkt.de mittlerweile auf drei Millionen Euro geschätzt, bei Philadelphia ist er gesetzt. Mittlerweile kann er auf 70 Einsätze (drei Tore, zwölf Volagen) in der MLS blicken.

Wagner stieg mit Schalke ll ab

2019 war er von der Würzburger Kickers in die USA gewechselt. Davor, bei Schalke ll, war er ebenfalls Stammspieler, konnte den Abstieg in die Oberliga Westfalen am Ende der Saison 2016/17 aber nicht verhindern.

Die Zeit in Gelsenkirchen scheint der Außenspieler aber nicht zu bereuen. Im Gegenteil: Es sei für ihn ein "Riesentraum" gewesen, damals zu Schalke zu wechseln, betonte Wagner, der aus Geislingen an der Steige (Baden-Württemberg) stammt. "Ich musste überhaupt nicht überlegen, habe es direkt gemacht. Ich wollte schon immer die Schalker Farben tragen."

