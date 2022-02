Gegen Regensburg: Schalke bricht neun Jahre alten Bann

Mit dem 2:1 gegen Jahn Regensburg setzte sich der FC Schalke 04 nicht nur weiter in der Spitzengruppe fest. Den Knappen gelang auch, worauf sie fast neun Jahre lang warten mussten.

Den Schalkern gelang mit dem 2:1-Sieg gegen Jahn Regensburg das, worauf sie ligaübergreifend seit fast neun Jahren warteten. Die Treffer von Simon Terodde und Malick Thaiw drehten nicht nur das Spiel, sie sorgten auch für den ersten Sieg nach Halbzeitrückstand seit langer Zeit. Eine Übersicht über die vergangenen Siege, die in Hälfte zwei eingefahren wurden.

Den letzten Sieg nach Halbzeitrückstand gab es am 9. November 2013 gegen Werder Bremen. Werder ging nach 22 Minuten durch Felix Kroos in Führung, Kevin-Prince Boateng mit einem Doppelpack und Jefferson Farfan drehten das Spiel in der zweiten Halbzeit.

Auch davor gelang den Schalkern die Wende gegen die Bremer. Am elften Spieltag der Saison 2012/13 drehten Roman Neustädter und Julian Draxler die Partie nach 0:1-Halbzeitrückstand.

2011/12: Schalke schafft zwei Mal die Wende

Am 19. Spieltag 2011/12 machte Königsblau gegen den 1. FC Köln aus einem frühen 0:1-Rückstand ein 4:1. Ciprian Marica traf damals doppelt, die weiteren Tore schossen der spätere Torschützenkönig Klaas-Jan Huntelaar und Marco Höger.

Auch am dritten Spieltag jener Saison gelang es den Schalkern, einen Halbzeitrückstand zu drehen. Damals lag S04 in Mainz sogar mit 0:2 zurück. Die Torschützen zum 4:2-Erfolg: Huntelaar, Benedikt Höwedes, Joel Matip und Christian Fuchs.

Spiel gegen den Letzten gedreht

Davor muss man dreieinhalb Jahre zurückschauen. Am 24. Spieltag der Saison 2007/08 ging der MSV Duisburg durch Blagoy Georgiev nach 21 Minuten in Führung, Kevin Kuranyi und Heiko Westermann sorgten mit ihren Treffern für die Wende. Schalke landet am Ende auf Platz drei, der MSV stieg als Letzter ab.

2005/06: S04 macht ersten und letzten Spieltag spannend

Nachdem Thomas Hitzlsperger den VfB Stuttgart am letzten Spieltag der Saison 2005/06 nach einer halben Stunde in Führung brachte, glich Ebbe Sand kurz nach Wiederanpfiff aus. Cacau erzielte das 2:1 für die Gäste, doch S04 gelang es, die drei Punkte durch späte Tore von Marcelo Bordon und Tomasz Waldoch in Gelsenkirchen zu behalten.

Auch am ersten Spieltag der Saison 2005/06 konnten die Schalker einen Halbzeitrückstand drehen. Der in Gelsenkirchen geborene Halil Altintop brachte den 1. FC Kaiserslautern in der Veltins-Arena in Führung. Sören Larsen (79.) und Mladen Krstaljic (83.) sorgten für einen späten Sieg der Schalker.

