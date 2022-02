Ex-Schalke-Profis: Bentaleb besiegt Harit - Niederlage für Max Meyer

Während der FC Schalke 04 am Samstag gegen Regensburg um Liga-Punkte kämpfte, waren ehemalige Schalker und eine Leihgabe bereits am Donnerstag bzw. Freitag im Einsatz.

Am Donnerstag feierte Max Meyer sein Debüt für den FC Midtylland - RevierSport hatte über den Wechsel berichtet.

Im "Atlantic Cup", einen Wettbewerb zwischen schwedischen, dänischen, norwegischen und russischen Mannschaften, unterlag Meyer mit seinem neuen Dänen-Klub mit 0:1 bei Zenit St. Petersburg. Meyer spielte dabei mit der Nummer acht im Mittelfeld 90 Minuten durch.

Während es für Max Meyer der erste Einsatz für Midytlland war, spielte Amine Harit schon 18 Mal (zwei Tore, eine Vorlage, 767 Spielminuten) für Marseille. Nabil Bentaleb absolvierte bereits vier Begegnungen (ein Tor, keine Vorlage, 310 Spielminuten) für Angers.

Am Freitag kam es dann zum Duell zwischen Amine Harit, der aktuell an Olympique Marseille ausgeliehen ist, und Nabil Bentaleb. Dieser spielt bekanntlich seit wenigen Wochen für SCO Angers. Im Duell zwischen Marseille und Angers ging die Mannschaft von Harit als Sieger hervor. Mit 5:2 siegte Olympique im heimischen Stade Velodrome. Dabei gingen die Gäste mit 2:0 in Führung, das zweite Gäste-Tor hatte Bentaleb (11.) erzielt. Doch "OM" drehte die Partie, auch durch einen Dreierpack des Polen Arkadiusz Milik (18., 70., 78.), noch in einen 5:2-Sieg. Harit wurde erst in der 82. Minute für Dmitri Payet eingewechselt. Bentaleb spielte 90 Minute durch und kassierte in der Nachspielzeit noch die Gelbe Karte.