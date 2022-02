Schalke: Termin der Mitgliederversammlung steht fest

Fußball-Zweitligist informiert seine Fans und Mitglieder, dass der Termin der Mitgliederversammlung fest steht.

Die ordentliche Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 findet in diesem Jahr am Sonntag, den 12. Juni 2022, statt. Es stehen dann auch wieder einige Wahlen an, beispielsweise die Besetzung des Aufsichtsrats.

Nähere Informationen zur Durchführung sowie die fristgerechte Einladung erfolgen im Schalker Kreisel zum Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim.

Am Samstag, 5. Februar (13.30 Uhr) trifft der FC Schalke in der 2. Bundesliga auf den SSV Jahn Regensburg. 10.000 Fans werden dann in der Veltins-Arena versuchen, die Mannschaft von Dimitrios Grammozis dabei zu unterstützen, den nächsten Dreier einzufahren und sich weiter oben im Aufstiegskampf um die Bundesliga-Rückkehr festzusetzen. Vielleicht wird der FC Schalke im Juni 2022 die Mitgliederversammlung dann als Bundesliga-Rückkehrer abhalten.