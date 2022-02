Bundesliga: Hertha ohne Kapitän Boyata gegen den VfL Bochum

Seit über zwölf Jahren wartet der VfL Bochum auf einen Sieg gegen Hertha BSC. Beim Freitagsspiel der Bundesliga winkt eine ausgeglichene Gesamtbilanz.

Zum ersten Mal seit dem 30. Januar 2010 ist der VfL Bochum Gast zu einem Bundesligaspiel im Berliner Olympiastadion. Damals gab es ein 0:0. Seitdem holte der VfL gegen Hertha BSC nicht einen Zähler, die letzten fünf direkten Duelle gingen allesamt verloren.

So auch das Hinspiel in Bochum: Als punktloser Tabellenletzter fuhr die Hertha an die Castroper Straße, nach Abpfiff hatten Doppeltorschütze und Ex-Schalker Suat Serdar und Myziane Maolida das Punktekonto eröffnet. Simon Zoller gelang beim 1:3 der Anschlusstreffer. Insgesamt gewann Bochum nur eines der letzten 18 Pflichtspiele gegen die Berliner. Der 23. August 2009 markiert den letzten Sieg einer VfL-Mannschaft gegen die Hertha: Am dritten Spieltag der Bundesliga schoss Anthar Yahia den entscheidenden Treffer beim 1:0-Heimsieg.

Nähere Vergangenheit spricht für Berlin

Sollte dem VfL in der Fremde ein Dreier gelingen, könnten sie die Gesamtbilanz dennoch komplett ausgleichen. 19 Siegen der Bochumer stehen 20 Berliner Erfolge entgegen, dazu kommen zwölf Unentschieden. Allerdings wartet Bochum auch seit inzwischen 26 Jahren auf einen Auswärtssieg in Berlin, es wäre der vierte insgesamt. Am achten Spieltag 1995/96 schoss Roland Wohlfahrt den VfL mit einem Doppelpack in den Schlussminuten zum Erfolg.

Von den selbst formulierten Ansprüchen der Europapokal-Plätze sind die Berliner in dieser Saison weit entfernt, der Blick muss nach dem bisherigen Saisonverlauf eher nach unten gehen. Denn als Tabellen-13. liegt die Alte Dame derzeit nur drei Punkte vor dem FC Augsburg auf dem Relegationsplatz. Dazu kommt die mit 42 Gegentreffern auf dem Konto zweitanfälligste Defensive der Liga, die bereits vier Mal vier oder mehr Gegentreffer hinnehmen musste.

Trainerwechsel ohne Trendwende

Nach einem 1:1 gegen Augsburg am 13. Spieltag musste Trainer Pál Dárdai seinen Hut nehmen, Tayfun Korkut übernahm den Platz auf der Berliner Bank. Der große Effekt des Trainerwechsels ist bisher allerdings ausgeblieben: Von den letzten sechs Spielen konnte die Hertha nur eines gewinnen, das dafür aber gegen Borussia Dortmund (3:2). Insgesamt holte Korkut in seinen acht Einsätzen an der Seitenlinie zwei Erfolge.

Auch auf dem Transfermarkt waren die Herthaner mit dem Ziel Kurskorrektur aktiv: Marc Oliver Kempf (vom VfB Stuttgart) verstärkt die Defensive und wird gegen Bochum starten, ebenso kam der Norweger Fredrik André Björkan (FK Bodø/Glimt) zum Hauptstadtclub. Für die Offensive holte Fredi Bobic Dong-jun Lee von Ulsan Hyundai. Zudem kam Kelian Nsona aus Caen, er wird verletzungsbedingt aber vorerst für die nächste Saison eingeplant. Neben dem Neuzugang muss Korkut gegen Bochum auch auf Torwart Rune Jarstein und Kapitän Dedryck Boyata verzichten.