Ticket-Frust: Schalke meldet technische Probleme bei Online-Anfragen

10.000 Zuschauer sind beim Schalke-Spiel am Samstag gegen Regensburg erlaubt. Fans können Online-Anfragen stellen, doch es gibt Probleme.

Und dann ging plötzlich alles ganz schnell: Durch die noch am Mittwochabend gültig gewordene Änderung der Corona-Schutzverordnung dürfen in NRW wieder bis zu 10.000 Zuschauer in die Fußballstadien. Das heißt: Auch das Heimspiel des FC Schalke 04 gegen den SSV Jahn Regensburg am Samstag (13.30 Uhr/Sky) kann wieder vor größerer Kulisse stattfinden. Direktanfragen für bis zu zwei Tickets konnten ab Donnerstag (3. Februar) ab 9.04 Uhr unter anfragen.schalke04.de gestellt werden. Doch das hat offenbar nicht gut funktioniert, wie Schalke wenige Minuten nach dem Start einräumen musste.

Schalke: Fan-Frust wegen technischer Probleme

Schalke 04 meldete, dass es technische Probleme mit den Online-Anfragen gebe und bat die Fans um Geduld. Doch die Technik-Panne sorgte bei vielen Fans für Frust. In den sozialen Netzwerken machten die S04-Anhänger ihrem Unmut Luft.

Je nach Verfügbarkeit können Eintrittskarten bis kurz vor Anpfiff angefragt werden. Und der Preis? Die Schalke-Verantwortlichen haben sich für dieses besondere Spiel – auch aufgrund der Kürze der Zeit – dazu entschieden, alle Tickets zu einem einheitlichen Preis von 19,04 Euro zu verkaufen. Für kommende Spiele werden dann die bereits bekannten Regelungen aus dem Spielbetrieb mit Teilzulassung wieder greifen.

Beim Stadionbesuch auf Schalke gilt die 2G+-Regelung inklusive einer zusätzlichen Maskenpflicht auf den Laufwegen und am Platz. Die 2G+-Regel bedeutet, dass nur vollständig Geimpfte oder Genesene Zutritt haben und diese zusätzlich ein negatives Testergebnis nachweisen müssen. Dies kann in Form eines Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) oder eines PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden) erfolgen.

Die zusätzliche Testpflicht in Bereichen, in denen 2G+ gilt, entfällt für immunisierte Personen, die zusätzlich zur vollständigen Grundimmunisierung entweder über eine 3. Auffrischungsimpfung (Booster) verfügen. Oder für geimpfte genesene Personen, also Personen, die eine mittels PCR-Test nachgewiesene Covid-19 Infektion hatten und davor oder danach mindestens eine Impfung erhalten haben. Sie entfällt auch für Personen mit einer zweimaligen Impfung, bei denen die zweite Impfung mehr als 14 aber weniger als 90 Tage zurückliegt (gilt auch für Johnson&Johnson-Geimpfte, die noch keine dritte Impfung erhalten haben) oder für jene, die in den letzten drei Monaten von einer Infektion genesen sind (bestätigter PCR-Test mehr als 27 Tage, aber nicht älter als 90 Tage).

Schalke-Losgewinner sind weiter dabei

Kinder und Jugendliche, die sich in der Schultestung befinden, sind von der Testpflicht ausgenommen – hier reicht ein gültiger Schülerausweis. Trotzdem: Zur Sicherheit aller empfiehlt der FC Schalke 04 aber, dass sich alle Zuschauerinnen und Zuschauer im Vorfeld des Spiels – ungeachtet einer Boosterimpfung – testen lassen und bei Symptomen dem Spiel dringend fernbleiben.

Schalke 04: Alte Ticket-Regelung bleibt

Die Schalker, die bereits über die Verlosung der 750 Tickets im Rahmen der alten Regelung erhalten haben, können ihre Eintrittskarten weiterhin kostenfrei nutzen. Hier bitten wir alle anderen Schalker um Verständnis, dass wir an dieser Stelle den bereits berücksichtigten Personen ihre Tickets nicht „wegnehmen“ wollen.