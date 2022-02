Schalke: Bozdogan lässt Zukunft offen

Can Bozdogan ist vom S04 bis zum Saisonende an den türkischen Klub Besiktas Istanbul ausgeliehen. In einem Interview nahm er nun zu seiner Zukunft Stellung.

Can Bozdogan ist vom FC Schalke 04 bis zum Ende dieser Saison an den türkischen Meister Besiktas Istanbul ausgeliehen worden. In der Süper Lig spielt der 20-Jährige keine ganz schlechte Rolle, kommt beim aus dem Tritt geratenen Klub auf immerhin bereits elf Einsätze. Dabei erzielte er einen Treffer. Deshalb kamen ziemlich schnell Gerüchte auf, dass Besiktas die wohl vereinbarte Kaufoption für den Mittelfeldspieler ziehen wird. Sicher scheint das aber nicht zu sein. Während eines Kurztrainingslagers mit seinem Klub in Antalya sprach Bozdogan mit dem türkischen TV-Sender „tivibu Spor“ über seine Situation und auch über seinen Stammverein S04. Nach den Unterschieden zwischen dem türkischen und deutschen Fußball befragt, bestätigte Bozdogan die kürzlich von Hamit Altintop getätigte Äußerung, dass der deutsche Fußball von der Technik und der Schnelligkeit einen höheren Standard hat. Dafür würde in der Türkei härter und mit mehr Körperkontakt gespielt. Mit seiner bisherigen Entwicklung bei den „Schwarzen Adlern“ sei er ganz zufrieden. Er bekomme seine Einsatzzeiten, habe auch in der Champions League gespielt. Natürlich würde er gerne noch öfter spielen, aber die Konkurrenz sei groß. Ob er über die Saison hinaus bei Besiktas bleibe? „Ich bin Spieler von Besiktas. Ich denke ans Fußballspielen und denke nur an die Spiele“, sagte Bozdogan. „Und was die Zukunft bringt, werden wir sehen.“ Mittelfristig sieht er sich aber bei noch größeren Klubs. Interessanterweise beantwortete Bozdogan, der türkische Vorfahren hat, die Fragen auf Englisch. Über seine eventuelle Zukunft im Nationalteam habe er noch nicht entschieden. Seit der U15-Nationalmannschaft bis zur U20 trägt er durchgehend das deutsche DFB-Trikot. Aber das müsse nicht zwangsläufig so bleiben. Kontakt zu Stefan Kuntz, dem türkischen Nationaltrainer, der zuvor die deutsche U21 trainiert hat, habe er aber noch nicht gehabt. Die 2. Liga ist eine schwere Liga, keine leichte Liga. Aber ich hoffe, dass der Klub sich weiter entwickeln wird und am Saisonende wieder aufsteigen kann Can Bozdogan Die Entwicklung von S04 verfolge er natürlich. „Die 2. Liga ist eine schwere Liga, keine leichte Liga. Aber ich hoffe, dass der Klub sich weiter entwickeln wird und am Saisonende wieder aufsteigen kann“, sagte Bozdogan. Schließlich ist ja nicht ausgeschlossen, dass der Mittelfeldspieler in der kommenden Saison wieder bei den Königsblauen aufschlägt. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.

