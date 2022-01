Aue/Zwickau/Chemnitz: Früherer Trainer Gerd Schädlich ist tot

Der deutsche Fußball trauert um Gerd Schädlich. Er ist in der Nacht zum Samstag im Alter von 69 Jahren von uns gegangen.

Der deutsche Fußball trauert um Gerd Schädlich. Der langjährige Trainer, der unter anderem bei dem FSV Zwickau, Erzgebirge Aue und dem Chemnitzer FC gearbeitet hatte, starb in der Nacht zum Samstag im Alter von 69 Jahren, wie der CFC am Abend unter Berufung auf Schädlichs Familie mitteilte. „Es ist unfassbar traurig und so schwer derzeit Worte zu finden oder die Tragweite für uns zu erfassen“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Chemnitzer, Romy Polster. „Mit dem heutigen Tag haben wir einen ganz großen Fußballer, Menschen und Freund verloren.“

Als Spieler war Schädlich in den 1970er-Jahren insbesondere für den FC Karl-Marx-Stadt aktiv, ehe er seine Karriere aufgrund von Verletzungsproblemen beenden musste. Als Trainer führte sein Weg unter anderem über Riesa, Zwickau und Aue nach Chemnitz, wo er ab der Saison 2008/09 den Trainerposten übernahm. Nach dem Aufstieg in die 3. Liga 2011 trat Schädlich im Oktober 2013 von seinem Amt zurück. „Gerd, du wirst uns fehlen. Wir werden dich unendlich vermissen!“, schrieb der CFC.