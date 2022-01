2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf an früherem BVB-Talent interessiert

Die Fortuna Düsseldorf stemmt sich mit aller Macht dagegen, in die 3. Liga durchgereicht zu werden. Dafür wurde nun offenbar ein neuer Spieler verpflichtet.

Es wird viel trainiert, hatte Düsseldorfs Christian Preußer vor der Länderspielpause angekündigt. Die Fortuna steht mittlerweile am Abgrund zur 3. Liga. Platz 15 steht auf der Haben-Seite, viel zu wenig für die eigenen Ansprüche. Die Verantwortlichen um Preußer und Sportvorstand Klaus Allofs werden deshalb nun auch nochmal auf dem Transfermarkt aktiv und haben angeblich ein früheres BVB-Talent verpflichtet.

Daniel Ginczek soll bei den Landeshauptstädtern für zweieinhalb Jahre unterschreiben. Zuerst hatte die Sportstadt Düsseldorf darüber berichtet. Der mittlerweile 30-Jährige, der beim BVB ausgebildet wurde und in der Saison 2011/12 auch für ein Jahr an den VfL Bochum ausgeliehen war (32 Spiele, sieben Tore, sechs Vorlagen), spielt beim VfL Wolfsburg keine Rolle mehr. Der Stürmer, der auch auf der linken Seite einsetzbar ist, kam in der laufenden Bundesliga-Saison nur noch auf zwei Kurzeinsätze über insgesamt zwölf Minuten. Hinzu kommt ein zweiminütiger Einsatz in der Champions League. Dabei hatten die Wolfsburger für ihn einst 14 Millionen Euro an den VfB Stuttgart überwiesen. Der Vertrag des 1,91m-Hünen läuft am Saisonende aus.

In Düsseldorf könnte Ginczek in die Fußstapfen von Torjäger Rouwen Hennings treten. Der 34-Jährige spielt seit fünf Jahren bei der Fortuna, auch sein Vertrag läuft am Saisonende aus. In der laufenden Spielzeit hat er bisher acht Tore erzielt, fünf davon waren verwandelte Elfmeter. Zumal auch die anderen Angreifer der Fortuna Ladehemmungen haben. Der ausgeliehene Robert Bozenik traf zweimal in zwölf Einsätzen, Dawid Kownacki hat noch gar keinen Treffer bisher erzielt.

Zuvor haben die Düsseldorfer bereits Linksverteidiger Nicolas Gavory vom belgischen Erstligisten Standard Lüttich geholt.