Schalke holt 2:2 gegen Köln - Fährmann patzt, nächste Vindheim-Vorlage

Der FC Schalke 04 hat sich für einen insgesamt guten Auftritt mit einem 2:2 (1:1) im Testspiel gegen Bundesligist 1. FC Köln belohnt.

Der Spielverlauf zum Nachlesen im Liveticker

Köln: T. Horn - J. Horn (46. Schindler), Kilian (46. Hübers), Chabot (60. Smajic), Ehizibue - Schaub (46. Kainz), Özcan (46. Duda), Uth (46. Olesen), Ostrak (60. Obuz) - Lemperle (46. Thielmann), Modeste (46. Andersson) Schalke: Fährmann - Lode, Palsson (64. Kaminski), Matriciani - Ouwejan (64. Calhanoglu), Drexler (64. Rzatkowski), Flick, Zalazar (64. Mikhailov), Vindheim (64. Ranftl) - Bülter (64. Terodde), Churlinov (64. Pieringer) Tore: 0:1 Bülter (10.), 1:1 Modeste (28.), 2:1 Andersson (47.), 2:2 Pieringer (73.)

Mit einer Elf, die so auch durchaus in der 2. Bundesliga auflaufen könnte, kam Schalke gegen den ebenfalls namhaft besetzten Bundesligisten sehr gut in die Partie. Den druckvollen Beginn verwandelte Marius Bülter schnell in Zählbares. Er köpfte eine Hereingabe von Andreas Vindheim - der Neuzugang machte da weiter, wo er gegen Aue aufgehört hatte - zur Führung ins Tor (10.). Der zuletzt ausgebootete Dominick Drexler hatte den Angriff eingeleitet.

Ersatztorhüter Ralf Fährmann hingegen konnte eher keine Werbung für sich machen. Nach einem Rückpass bekam er den Ball nicht schnell genug weg. Anthony Modeste hielt den Fuß rein, der Ball landete nach dem Pressschlag im Schalker Tor (28.) - das 1:1 ging klar auf Fährmanns Kappe.





Personell unverändert startete Schalke in den zweiten Durchgang, während Köln munter durchwechselte. Einer der Neuen war es auch, der den Gastgeber kurz nach Wiederanpfiff in Führung brachte (47.). Sebastian Andersson vollendete auf Vorlage von Florian Kainz, nachdem die Knappen den Ball in der eigenen Hälfte verloren hatten.

Nach einer guten Stunde wechselte Königsblau gleich siebenfach. Das Spiel wurde zerfahrener, Köln kontrollierte die Partie mittlerweile. Trotzdem kamen die Gäste zum Ausgleich (73.): Nach einer Ecke von Kerim Calhanoglu scheiterte Simon Terodde zunächst per Kopf am FC-Keeper. Doch den Abpraller verwandelte Marvin Pieringer artistisch per Seitfallzieher. Es war zugleich der Endstand, da beide Teams einige guten Chancen in der Schlussphase liegen ließen.

Für Schalke geht es am kommenden Samstag in der 2. Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Jahn Regensburg weiter, der 1. FC Köln empfängt den SC Freiburg.