Schalke: Warum sich Grammozis aufs Spiel in Aue freut

Schalke 04 gastiert am Samstagabend bei Erzgebirge Aue. S04-Trainer Dimitrios Grammozis scheint sich auf das Auswärtsspiel zu freuen.

Ein Gastspiel bei Erzgebirge Aue - für viele Fans wohl ein Sinnbild für den grauen Alltag in der 2. Bundesliga. Dimitrios Grammozis sieht das anders. Er freut sich auf die Auswärtsaufgabe, die ihn mit dem FC Schalke 04 am Samstagabend (20.30 Uhr, RS-Liveticker) bevorsteht.

"Ich habe schon mit Darmstadt sehr gerne dort gespielt. Sie haben ein wunderschönes Stadion und gute Bedingungen. Es ist eine fußballverrückte Region, aufgrund des Bergbaus gibt es viele Gemeinsamkeiten zu Schalke", sagte der S04-Coach in einer Medienrunde auf Nachfrage der WAZ. "Für mich ist es ein schönes Auswärtsspiel", hält Grammozis fest, wenngleich er sich "natürlich mehr Fans im Stadion" wünschen würde.

1000 Zuschauer sind zugelassen, die sich aus Dauerkarteninhabern und Sponsoren zusammensetzen. Auf die Unterstützung des eigenen Anhangs muss Schalke also gänzlich verzichten.

Die Sachsen schweben als Tabellensiebtzehnter in akuter Abstiegsgefahr. Seit fünf Spielen warten sie auf einen Sieg, doch der Schein trügt. Viele Partien gingen knapp verloren, oft war das Glück nicht mit dem FCE. So wie am vergangenen Wochenende, als sie zweimal gegen Spitzenreiter St. Pauli führten und erst in der Nachspielzeit das 2:2 kassierten.

"Ihr starker Auftritt gegen St. Pauli muss Warnung genug sein", findet auch Grammozis. Für den 43-Jährigen ist Aue eine "sehr kompakte Mannschaft viel Einsatzwillen. Sie spielen auch aus einer Dreierkette heraus, können ihr System gut anpassen. Sie haben gute Umschaltspieler, die dem Gegner mit tiefen Läufen Probleme machen."

Schalke holte im Hinspiel gegen Aue nur ein Remis

Der Coach weiß, wovon er spricht. Denn im Hinspiel schenkte Schalke drei fast schon sicher geglaubte Punkte her. Nach langer Führung kassierte S04 in der Schlussphase das 1:1.

Da wird das Rückspiel bei Temperaturen knapp über Null mit angekündigtem Schneeregen sicher nicht einfacher. Zumal die Königsblauen nach dem 1:1 gegen Holstein Kiel zum Auftakt unter Druck stehen, wenn sie weiterhin im Aufstiegsrennen mitmischen möchten.