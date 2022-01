Schalke-Trainer Grammozis nimmt Sport1-Panne mit Humor

Das fälschlicherweise von Sport1 verkündete Schalke-Aus von Dimitrios Grammozis nimmt der S04-Trainer mit Humor.

Am Dienstagabend sorgte eine Meldung von Sport1 für Aufregung. Der Sender verkündete live im TV, dass sich Schalke 04 von Trainer Dimitrios Grammozis getrennt hätte. Nur: Schalke hatte eine derartige Nachricht gar nicht verkündet. Es handelte sich um eine Falschmeldung, wie Sport1 kurz darauf bemerkte und eine Richtigstellung folgen ließ.

Vor dem Schalker Gastspiel bei Erzgebirge Aue am Samstagabend (20.30 Uhr, RS-Liveticker) wurde Grammozis auf den Fauxpas angesprochen. Der 43-Jährige, der sich nach eigener Aussage zu dem Zeitpunkt im Supermarkt befand, reagierte humorvoll: "Meine Frau hat mich angerufen und mir davon erzählt. Da musste ich schmunzeln - ich war froh, dass sie mich nicht für tot erklärt haben", sagte Grammozis in einer Medienrunde am Donnerstag mit einem Augenzwinkern."

S04-Trainer Grammozis scherzt nach Sport1-Panne

Ernster fuhr Grammozis fort: "Ich hätte mir schon gewünscht, dass sie das besser recherchiert hätten. Das ist ja keine 0815-Nachricht, die man da raushaut. Das wird der Sender auch wissen."

Wenn Schalke am Samstag in Aue aufläuft, wird Sport1 die Zweitliga-Partie übertragen. "Ich bin gespannt, was sie für mich vorbereitet haben. Da setze ich den Sender gerne etwas unter Druck", meinte Grammozis scherzhaft.

Sport1 überträgt nächstes Schalke-Spiel

Rückblick: Während einer Live-Übertragung hatte Sport1 die Grammozis-Entlassung als vermeintliche Eilmeldung verkündet. "Jetzt kommt mal eine fette Nachricht. Wow. Das ist ein Hammer, liebe Fußballfreunde. Jetzt kommt eine dicke Nachricht, und zwar aus Schalke. Dimitrios Grammozis, so meldet der FC Schalke, ist entlassen worden. Bei S04. Das ist ein dickes Ding", hatte Kommentator Markus Höhner gesagt.

Anscheinend war der Sender auf einen Fake-Account bei Twitter reingefallen. Nachdem der Fehler bemerkt wurde, entschuldigte sich Höhner.