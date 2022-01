Der FC Schalke 04 kam trotz mehr Spielanteilen nicht über ein 1:1 (0:0) gegen Holstein Kiel hinaus. Die Fans im Netz waren im Nachgang bedient.

Trotz des Comeback-Tores von Simon Terodde (73.) kam der FC Schalke 04 nicht über ein 1:1 gegen Holstein Kiel hinaus. Zwar war Königsblau statistisch und auch optisch überlegen, allerdings haben es die Knappen lange verpasst, das Tor zu machen. So stelle Alexander Mühling den Spielverlauf mit einem Traumtor in den Winkel auf den Kopf (67.). Am Ende sprang für Schalke immerhin noch ein Punkt heraus, der im Aufstiegsrennen jedoch zu wenig ist.

Das sahen auch die Fans im Netz so. Unser Twitter-Gewitter:

