Schalke: Diese Rolle spielte S04-Idol Ebbe Sand beim Lode-Transfer

Ebbe Sand ist auf Schalke immer noch ein Idol. Der 49-jährige Däne war am Sonntag beim Heimspiel gegen Holsten Kiel für Schalke-TV als Co-Kommentator im Einsatz. Vor dem Spiel verriet er, warum er bei der Verpflichtung von Marius Lode vom FK Bodo/Glimt zum FC Schalke 04 seine Finger im Spiel hatte.

Sand hat nämlich seit dem Beginn dieser Saison einen neuen Job. „Ich habe ein Jahr lang für die dänische Nationalmannschaft gearbeitet und war auch bei der EM dabei. Aber seit Juli bin ich dann als Spielerberater für Elite Consulting tätig“, sagte Sand. „Und Marius Lode ist einer von unseren Spielern.“

Klar, dass er die Verhandlungen mit seinem Ex-Verein selbst in die Hand genommen hat. „Ich war voll damit beschäftigt in den letzten zwei, drei Tagen. Super, dass es geklappt hat und dass er gegen Kiel schon dabei ist“, freute sich Sand.

Ich habe ihm natürlich alles über Schalke erzählt. Er hat eine super Einstellung, er ist ein Vollprofi und topfit Ebbe Sand

Allerdings gehörte Lode gegen Kiel noch nicht zur Startelf. „Ich habe ihm natürlich alles über Schalke erzählt. Er hat eine super Einstellung, er ist ein Vollprofi und topfit“, sagte Sand. Die Kommunikation sei dabei kein Problem gewesen. Sand: „Norwegisch und dänisch, das ist ähnlich. Da komme ich gut zurecht.“

Dass sich der norwegische Nationalspieler beim S04 durchsetzen kann, da ist er sich sicher. „Er hat es ja auch in Bodo/Glimt gezeigt, auf einem anderen Niveau. Aber er hat es auch in den europäischen Spielen in der Conference League gezeigt. Auch gegen Roma hat er bewiesen, dass er diese nächste Stufe ganz einfach nehmen kann.“ Sands Fazit: „Von der Einstellung und vom Spieltyp her bin ich mir sicher, dass er zu Schalke passt.“

Auch Schalkes Manager Rouven Schröder zeigte sich vor dem Spiel zufrieden mit seiner Neuverpflichtung: Lode sei ein unglaublich fleißiger Spieler, der über Jahre durch Solidität überzeugt habe. Als Spätstarter – auch in der Nationalmannschaft – sei er mit 28 Jahren noch nicht am Ende seiner Entwicklung.