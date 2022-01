Schalke: Zweiter Neuer ist da - wieder ein Norweger

Kurz vor dem Start der Restrunde hat der FC Schalke 04 den zweiten Spieler verpflichtet.

Der FC Schalke 04 startet am Sonntag (13:30 Uhr) gegen Holstein Kiel in die Restrunde der 2. Bundesliga. Aufgewertet wurde der Kader dahin mit zwei norwegischen Neuzugängen.

Nach Rechtsverteidiger Andreas Vindheim (ausgeliehen mit Kaufoption von Sparta Prag) kommt nun noch ein Defensivmann. Marius Lode soll die Innenverteidigung der Königsblauen verstärken. Der 28-Jährige (Marktwert eine Million Euro) kommt ablösefrei von FK Bodø/Glimt.

Da Schalke mit einer Dreierkette agiert, sahen die Verantwortlichen hier Nachholbedarf, nachdem Ko Itakura zuletzt ausfiel, Marcin Kaminski gegen Kiel gesperrt fehlt und Salif Sané immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat.

Nun hat Schalke eine weitere Alternative in der Innenverteidigung. Der zweimalige norwegische Nationalspieler bestritt bisher 146 Partien in der ersten norwegischen Liga. Nun der Wechsel nach Deutschland. Wie der Klub mitteilte, unterschrieb Lode einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

„Marius Lode kann in der defensiven Dreierkette alle drei Positionen bekleiden“, sagt Sportdirektor Rouven Schröder. „Als Stammkraft und Leistungsträger hatte er in den vergangenen Jahren großen Anteil an den nationalen und internationalen Erfolgen des FK Bodø/Glimt, wurde norwegischer Nationalspieler. Marius ist sofort einsatzbereit und erweitert unsere Optionen in der Innenverteidigung. Wir freuen uns, dass er von nun an Teil unseres Teams ist.“

Der Spieler selber sagte nach seinem Schritt ins Ausland: „Für mich ist der Wechsel zu Schalke 04 ein großartiger Schritt, auf den ich sofort Lust hatte. Es ist meine erste Station im Ausland und dann gleich bei so einem großen Klub, darauf freue ich mich riesig. Ich hatte sehr schöne und erfolgreiche Jahre bei Bodø/Glimt, jetzt möchte daran auf Schalke anknüpfen."