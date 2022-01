2. Bundesliga: Zwei Ex-Schalke-Spieler blühen bei Gegner Kiel auf

Zwei frühere Spieler von Schalke 04 gehören bei Holstein Kiel zum Stammpersonal. Gegen den Ex-Klub wird das Duo am Sonntag aufgrund von Corona-Infektionen aber fehlen.

Beim Blick auf die Karrierewege von Fabian Reese und Phil Neumann scheint es einige Parallelen zu geben. Beide stammen aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04. Beide feierten 2015 die U19-Meisterschaft mit den Knappen. Beide konnten sich danach nicht bei den Profis behaupten. Beide landeten über Umwege bei Holstein Kiel. Und: Beide gehören dort heute zu den Leistungsträgern.

Reese war vor zwei Jahren von S04 in seine Geburtsstadt zurückgekehrt. Dort schaffte der 24-Jährige auf Anhieb den Sprung in die Stammelf. In dieser Saison ist er auf dem linken Flügel gesetzt, verpasste nur eine Partie.

Anders sah das in seiner Zeit auf Schalke aus. Dreieinhalb Jahre gehörte Reese als junger Spieler zum Profikader. Der Durchbruch war ihm allerdings nie gelungen. Reese bestritt nur 16 Pflichtspiele (keine Torbeteiligung), spielte zwischenzeitlich leihweise für Greuther Fürth sowie den Karlsruher SC, ehe er sein Glück in Kiel suchte - und fand.

Ex-Schalker Reese: Viele Stärken, aber wenig Torgefahr

Was ihm gefehlt habe, um sich auf Schalke zu behaupten? "Das gewisse Quäntchen Glück, im entscheidenden Moment die Leistung zu zeigen", erklärte Reese vor einigen Monaten gegenüber Ruhr24.

Heute gilt Reese als robust, laufstark, er arbeitet viel für die Mannschaft. Mit diesen Qualitäten kann er sein wohl größtes Manko weitgehend kompensieren: die Torgefahr. Nur ein Treffer und drei Vorlagen erzielte der Offensivspieler in 16 Liga-Einsätzen.

"In den vergangenen eineinhalb bis zwei Jahren bin ich ein ganz anderer Spielertyp geworden und habe meine Position gefunden", sagte Reese, der mittelfristig in die Bundesliga möchte, bei Ruhr24.

Holstein Kiel: Neumann blieb ohne Einsatz für Schalke-Profis

Ein Ziel, das vermutlich auch Phil Neumann verfolgt - und das für den 24-jährigen Rechtsverteidiger vor einigen Jahren noch in weiter Ferne lag. 2016 gehörte er zwar zum Profikader von Schalke. Doch zum Einsatz kam er nie. Neumann spielte ausschließlich in der Regionalliga-Reserve. Nach einer Saison als Reservist zog er weiter zum FC Ingolstadt und wechselte 2019 nach Kiel.

Heute gehört Neumann zu den zuverlässigsten Rechtsverteidigern der 2. Bundesliga. Der gebürtige Hertener spielte sich in der Rückrunde der Vorsaison in die Mannschaft. Als die Holsteiner in der Relegation an die Tür zur Bundesliga klopften, stand Neumann jeweils über die volle Distanz auf dem Rasen. Und auch in dieser Spielzeit ist er rechts hinten gesetzt. Der Defensivmann fehlte nur einmal, lieferte drei Vorlagen und erzielte im DFB-Pokal ein Tor.

Allerdings: Das Duell mit ihrem früheren Klub zum Auftakt der Zweitliga-Rückrunde am Sonntag (13.30 Uhr) werden Neumann und Reese voraussichtlich verpassen. Das Duo fehlte zuletzt aufgrund einer Corona-Infektion.