Fix: Kutucu spielt in der Rückrunde für Schalke-Gegner

Ahmed Kutucu kehrt aus der Türkei nach Deutschland zurück. In der Zweitliga-Rückrunde wird es zum Wiedersehen mit Ex-Klub Schalke 04 kommen.

Nach nur einem halben Jahr beim türkischen Erstligisten Istanbul Basaksehir kehrt Ahmed Kutucu nach Deutschland zurück. Der 21-Jährige wird in der Rückserie leihweise für den SV Sandhausen in der 2. Bundesliga auflaufen. Das gab der SVS am Mittwochnachmittag bekannt.

Damit wird es auch zum Wiedersehen zwischen Kutucu und seinem langjährigen Klub FC Schalke 04 kommen. Am 32. Spieltag treffen die Königsblauen und S04 aufeinander.

Kutucu war in der Hinserie der Süper Lig nicht auf die erhoffte Spielzeit gekommen. Nur drei Einsätze ohne Torbeteiligung konnte der türkische Nationalspieler sammeln. Immerhin: in einem Einsatz im Pokal erzielte Kutucu einen Treffer.

Ahmed Kutucu hatte Schalke im Sommer verlassen

Er war im vergangenen Sommer von Schalke nach Istanbul gewechselt - für eine angebliche Ablösesumme von rund 500.000 Euro. Für Kutucu ist es der dritte Wechsel innerhalb eines Jahres. Denn in der Rückrunde der Vorsaison war er bereits von Schalke an den holländischen Klub Hercacles Almelo verliehen.

Bei den Knappen gehörte er seit Anfang 2019 fest zum Profikader. Bei Teilen der Fans war Kutucu als gebürtiger Gelsenkirchener, der sich stark mit dem Revierklub identifizierte, durchaus beliebt. Doch so wirklich konnte er sich bei S04 nicht durchsetzen und seinen Status als Ergänzungsspieler ablegen. Sechs Tore und vier Vorlagen steuerte er in 52 Pflichtspiel-Einsätzen für Schalke bei.





Beim abstiegsbedrohten SV Sandhausen freut man sich auf den Neuzugang: "Mit Ahmed Kutucu bekommen wir einen Qualitätsspieler, der unsere Offensive weiter beleben wird", sagt der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca. "Er bringt von seinen bisherigen Stationen einige Erfahrung mit, die wir in unserer aktuellen Situation gut gebrauchen können. Gepaart mit seiner individuellen Qualität wird er unseren Kader im Abstiegskampf verstärken."

SVS-Trainer Alois Schwartz freut sich über "einen schnellen Offensivspieler, der eine gute Mentalität mitbringt, flexibel einsetzbar ist und uns variabler macht".